Dia Nacional del Ajolote, especie en peligro de extinción

En México existen 17 especies de ajolote. Posee el genoma más grande secuenciado. Puede regenerar desde extremidades hasta partes del cerebro y corazón

Regeneración, 1 de enero de 2022. Con relación al dia nacional de Ajolote Mexicano, cabe recordar, que el 1 de febrero de 2018, la revista científica Nature publicó el artículo “The axolotl genome and the evolution of key tissue information regulators”.

En éste se revelaron los resultados del complejo genoma del axolote mexicano: 32 mil millones de pares de bases ADN, que representan 10 veces más respecto del genoma humano.

Con ello se convirtió en el genoma más grande que ha secuenciado la ciencia.

Debido a esto, ese mismo año, el senado de la República decretó el 1 de febrero como Día Nacional del Ajolote Mexicano.

Tanto el ajolote como su primo, el «achoque» o ajolote de Pátzcuaro, se encuentran en peligro de extinción.

Además, existen algunas poblaciones de ajolotes en Alemania, Japón, Estados Unidos e Inglaterra.

#UnDíaComoHoy se conmemora el Día Nacional del Ajolote, un anfibio que se resiste a desaparecer. Gracias a material genético y organismos en laboratorios se busca reintroducirlo en la zona de Xochimilco > https://t.co/LhJTavV3IG#VacúnateYPonte😷 pic.twitter.com/pfPz7DO1sP — UNAM (@UNAM_MX) February 1, 2022

Especies

En México existen 18 distintas especies de ajolotes. En la época prehispánica la población de este anfibio era vasta, pero actualmente algunas de éstas están en peligro de extinción.

Los ajolotes son anfibios con tres pares de branquias que sobresalen sobre su cabeza, conocidas como “plumaje”.

Este animalito pertenece a los anfibios del género Ambystoma.

En México hay 17 especies de ajolotes, de las cuales 16 son endémicas y una se comparte la distribución con Estados Unidos y Canadá.

El ajolote más conocido en nuestro país es el de Xochimilco, cuyo nombre científico es Ambystoma mexicanum.

Está disminuyendo su hábitat, estamos considerando que ahorita lo que queda remanente de la zona lacustre o de los cuerpos de agua es un 15 por ciento.

Además, otro es la contaminación, todavía hay muchas descargas de aguas residuales y se han introducido especies exóticas como lo es la carpa y la tilapia que compiten con los alimentos.

Leyenda

Según la tradición mexica dice que el quinto sol no caminaba, entonces idearon que los dioses se tenían que sacrificar para poder echar a andar el quinto sol.

A todos los dioses les tocaba pasar para morir, para sacrificarse, pero el dios Xolotl no quería morir.

El dios Xolotl se convirtió en un maíz de dos cañas y se escondió en una milpa para escapar, pero fue hallado, por lo que se transformó en un maguey de dos pencas.

Al ser nuevamente encontrado decidió echarse a un canal y ahí se convirtió en axolotl (ajolote).

Ajolotarios

En algunos lugares de Xochimilco, como el ajolotario ubicado en Nativitas, se dedican a criarlos y así contribuir a su preservación. El costo de la entrada a este santuario es de 35 pesos.

La Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre Atlahuilco se dedica a cuidar ajolote, actualmente cuentan con 48 ejemplares en más de 5 años de trabajo.

En entrevista, Landi Orozco, propietaria de la Unidad compartió que pese a que los ajolotes son considerados carnívoros estrictos, se les da una dieta variada, detalló Excélsior.