Pakistán: Lluvias Severas Dejan más de 100 muertos

Las intensas lluvias monzónicas en Pakistán provocan al menos 107 fallecidos, cientos de heridos y graves colapsos de viviendas

Regeneración, 27 de julio de 2026.– Las severas lluvias monzónicas registradas en Pakistán provocaron la muerte de al menos 107 personas en varias provincias.

El reporte oficial contabiliza también 344 ciudadanos heridos y cientos de viviendas con daños estructurales de consideración.

Las emergencias climáticas comenzaron a finales del mes de junio tras el inicio del periodo anual de precipitaciones.

La provincia de Khyber Pakhtunkhwa concentró el mayor número de víctimas mortales al registrar 55 fallecimientos confirmados.

Asimismo, la región de Punjab reportó 36 decesos provocados principalmente por el colapso repentino de techos y viviendas.

Más de la mitad de las pérdidas humanas ocurrieron por los derrumbes generados por la acumulación de humedad.

Frente a la contingencia climática, el organismo oficial de rescate emitió un balance detallado sobre los daños ocasionados.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres informó: “Al menos 107 personas murieron y 344 resultaron heridas desde el inicio del monzón”.

Inundaciones urbanas y despliegue de campamentos de emergencia

Las acumulaciones de agua causaron estragos significativos en la ciudad de Lahore, capital de la provincia de Punjab.

Las autoridades locales habilitaron 17 campamentos temporales para albergar a los ciudadanos evacuados de las zonas anegadas.

Los equipos de emergencia trabajan de manera permanente para drenar las calles y recuperar la circulación vehicular en Lahore.

Grandes extensiones de tierra continúan sumergidas debido al desbordamiento constante de los cauces de la región afectada.

En este contexto, las autoridades de infraestructura hidráulica expresaron su preocupación por la magnitud del desastre acumulado.

Un alto funcionario del Departamento de Irrigación de Punjab declaró: “La situación actual se asemeja a un mar interior debido a la vasta extensión de agua”.

En respuesta al desastre regional, el gobierno provincial movilizó recursos técnicos para socorrer a la población vulnerable.

La ministra principal de Punjab, Maryam Nawaz Sharif, afirmó: “Brigadas de emergencia fueron desplegadas en toda la provincia para atender a la población afectada”.

Pronóstico meteorológico y riesgo de nuevas precipitaciones

Los servicios meteorológicos descartaron nuevos episodios de inundaciones graves durante el transcurso de la jornada del martes.

Sin embargo, los especialistas advirtieron que un nuevo frente de lluvias golpeará el territorio nacional el miércoles.

Las precipitaciones afectarán la capital Islamabad, el norte de Punjab, Cachemira, Khyber Pakhtunkhwa y la región de Gilgit-Baltistán.

Los organismos de rescate mantienen la alerta máxima ante el riesgo de deslaves en áreas montañosas vulnerables.

Los equipos de auxilio coordinan esfuerzos para distribuir alimentos y suministros médicos en las zonas de mayor desastre.

Las dependencias gubernamentales exhortaron a la población a permanecer en refugios seguros durante las próximas horas críticas.