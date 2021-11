Chuponcito fue señalado por su presunta víctima de evadir la justicia tras no presentarse ante las autoridades que le impondrían vinculación a proceso

El payaso fue acusado de acoso sexual y extorsión

Regeneración, 8 de noviembre de 2021. José Alberto Flores, mejor conocido como el payaso Chuponcito, no asistió a una audiencia por acoso sexual.

Chuponcito, quien fue acusado de acoso sexual y extorsión fue señalado de presuntamente evadir la justicia tras no presentarse ante las autoridades.

El payaso tenía que presentarse el pasado viernes, sin embargo, evitó acudir a la audiencia que estaba programada en el Poder Judicial de la Ciudad de México.

Esta situación se dio a conocer mediante el programa ‘Sale el Sol’ donde Manuel Valadez, abogado de la presunta víctima Carla Oaxaca confirmó que el payaso no se presentó.

El comediante ¿evadió a la justicia?

La explicación de Chuponcito para no acudir a la audiencia donde se dictaría una posible vinculación a proceso fue que presentaba síntomas de Covid-19.

Dicha situación fue puesta en duda por el abogado y la presunta víctima, ya que el comediante envió una receta médica sin prueba positiva de Covid-19.

«Justifican la no presencia de su cliente con una receta médica y argumentaron que no fueron debidamente notificados» «Si hubiera tenido Covid, hubieran presentado el resultado de la prueba rápida, eso me hace sospechar», afirmó el abogado.

Carla Oaxaca, ex manager del payaso, estuvo afectada porque no se pudo llevar a cabo la audiencia, ya que busca justicia desde hace tiempo.

«Ese daño emocional y psicológico que yo tengo no tiene reparación, por eso quiero que se haga justicia. Yo si creo en las leyes y creo que se hará justicia», indicó Carla Oxaca.

Gerardo Torres, otro abogado de Carla Oaxaca, afirmó que en caso de que Chuponcito sea positivo a Covid-19 deberá cancelar sus próximas presentaciones.

Asimismo, afirmó que estará al pendiente para ver que el payaso no caiga en falsas declaraciones ante las autoridades.

«Va a tener que cancelar sus shows, donde asista a un show, vamos a tomar las medidas precautorias para informarle al juez la situación», afirmó el abogado Torres.

El programa ‘Sale el sol’ exhibió que Chuponcito estuvo un día antes de la audiencia en una feria del Estado de México, en el video se le pudo ver sin ningún malestar.

¿De qué acusan a Chuponcito?

Este año trascendieron tres denuncias contra el comediante. Una realizada por Carla Oaxaca quien fue su manager, otra por su ex novia Bárbara Estrada y una última de la bailarina Ivonne Luévano.

A pesar de que las tres denuncias tienen ciertas diferencias entre sí, todas acusan ser víctimas de acoso sexual por parte de Chuponcito.

Las tres mujeres se han apoyado entre sí, ya que buscan y exigen justicia para detener al famoso payaso.

Como resultado de las denuncias, en junio, Chuponcito respondió con una emotiva transmisión en vivo, con la cual argumentó que sólo lo estaban atacando.

«Doy la cara frente al público que me ha apoyado y es difícil hacer esto. Hay personas que me culpan, me juzgan y los medios de comunicación juzgaron al personaje», declaró.