Confirmado: México vs Inglaterra Jugarán a las 18:00 Horas

FIFA descartó adelantar el horario del duelo mundialista entre México e Inglaterra tras las firmes protestas de ambas selecciones nacionales

Regeneración, 4 de julio de 2026.– Para comenzar, el esperado partido entre México e Inglaterra mantendrá sin cambios su horario original programado.

Este gran encuentro de la Copa del Mundo arrancará exactamente a las dieciocho horas del domingo.

La importante justa deportiva tendrá como escenario principal la cancha del reconocido Estadio Ciudad de México.

Diversas fuentes confirmaron este acuerdo tras concluir unas intensas negociaciones entre los directivos y la FIFA.

En este contexto, el gobierno mexicano solicitó originalmente adelantar el juego hasta el mediodía del domingo.

La principal preocupación gubernamental apuntaba hacia las condiciones meteorológicas adversas pronosticadas para esa tarde capitalina.

Las autoridades locales intentaron evitar cualquier riesgo climático mediante esta petición formal de jugar al mediodía.

Sin embargo, la máxima autoridad del futbol internacional decidió rechazar tajantemente esta solicitud de modificación horaria.

El rechazo de ambas selecciones

Por otro lado, la FIFA comunicó inicialmente a las delegaciones participantes sobre una supuesta reprogramación deportiva.

Esta repentina noticia generó un profundo malestar en las concentraciones de los dos equipos de futbol.

La Asociación Inglesa de Futbol presentó una queja inmediata para bloquear esta sorpresiva alteración del calendario.

Los directivos de la Federación Mexicana de Futbol respaldaron completamente la inconformidad presentada por la escuadra europea.

Como consecuencia de estas quejas conjuntas, los organizadores frenaron el intento de jugar seis horas antes.

Las dos selecciones argumentaron que cualquier alteración horaria destruiría por completo su rigurosa planeación deportiva previa.

Este crucial enfrentamiento definirá a uno de los ocho equipos clasificados hacia los Cuartos de Final mundialistas.

Los directivos de la FIFA aseguraron que mantendrán un monitoreo constante sobre el clima durante el domingo.

La postura del equipo mexicano

Ante este panorama, Javier Aguirre confirmó que los organizadores les avisaron del inminente cambio de planes.

El experimentado entrenador de la Selección Mexicana expresó públicamente su enorme descontento por esta situación extradeportiva.

El estratega nacional consideró que una modificación de esta magnitud arruinaría todo el trabajo de preparación.

“Es correcto, es como una patada en el estómago”, confesó el técnico sobre este sorpresivo aviso.

Finalmente, el famoso timonel aclaró la firme postura de su equipo frente a las autoridades deportivas.

“A mí no me gusta nada, ni a mis jugadores”, señaló Javier Aguirre ante los medios.

El entrenador agregó que de cualquier forma siempre acatarán las decisiones finales emitidas por la FIFA.

Ahora ambos conjuntos enfocarán toda su energía en ganar este trascendental partido de los Octavos de Final.