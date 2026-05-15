Turismo en México rompe 4 récords en el primer trimestre de 2026

El turismo europeo es el más interesado en visitar nuestro país, sin embargo sudamericanos y asiáticos son un mercado creciente

Regeneración, 15 de mayo 2026– Durante la conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que en el primer trimestre de este año México rompió cuatro récords en el sector turístico.

México está de moda. Josefina Rodríguez Zamora (@josefinarodzam) destacó que este mes se rompieron cuatro récords en turismo internacional, consolidando al país como uno de los destinos más atractivos del mundo. pic.twitter.com/eSFI9ioriQ — Amir Ibrahim 🇲🇽 (@AmirIbrahimQRoo) May 15, 2026

Llegada de turistas

La funcionaria subrayó que entre enero y marzo, se notó una mayor llegada de turistas en comparación con el año 2025.

Esto se reflejó en un aumento en los ingresos económicos.

El primer récord que celebró el gobierno mexicano fue el arribo de visitantes, con un énfasis en que los españoles son los más frecuentes.

En marzo de 2026, México recibió 9.37 millones de turistas internacionales, lo cual representa un 11.9% más que en el mismo mes del año anterior.

🇲🇽🌎 México resalta el incremento de turistas desde Asia



🛩 El país latinoamericano recibió a 26 millones de visitantes internacionales de enero a marzo de 2026 gracias, entre otras cosas, al fortalecimiento de la promoción de México en mercados estratégicos como China, informó… pic.twitter.com/kq7UufFkGg — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 15, 2026

Visitantes internacionales

De estos visitantes, 4.49 millones fueron turistas internacionales que durmieron en el país, lo que significa un aumento del 7%.

En el área de cruceros, llegaron 1.3 millones de pasajeros, lo que se traduce en un 14.9% más que el año pasado.

Mientras tanto, los ingresos económicos derivados de este sector alcanzaron los 113.82 millones de dólares, un incremento del 17.7% en comparación con marzo de 2025.

“Algo que nos ha pedido nuestra presidenta y por instrucciones de ella estamos trabajando con las diferentes navieras…

Gasto

…es aumentar el gasto en el consumo fuera cuando bajan los cruceros en nuestros puertos”., añadió la funcionaria en su intervención.

De enero a marzo, el total de visitantes internacionales fue de 26 millones, mientras que 12.66 millones de turistas internacionales pernoctaron en México.

Los ingresos económicos durante este periodo superaron los 10.287 millones de dólares, marcando un crecimiento del 0.2%.

Los pasajeros de cruceros sumaron 3.63 millones, y los ingresos por parte de cruceristas llegaron a 317 millones de dólares.

Europa y América

El número de visitantes españoles mostró un notable aumento del 34% en comparación con el año anterior.

Este crecimiento refleja la vitalidad general del mercado europeo y americano, que reportó incrementos desde naciones como Colombia (23%) e Italia (17%).

Así como también el Reino Unido (16.4%), Francia (15.5%), Canadá (9.6%) y Brasil (9.6%), según lo presentado por la secretaria de Turismo.

Por otro lado, el mercado asiático mostró signos de recuperación, con un incremento del 6.2% en el número de turistas provenientes de Corea del Sur.

Tendencia

Estas cifras confirman una tendencia hacia la diversificación en la procedencia de los visitantes internacionales que llegan a México.

Según Rodríguez, el gobierno federal ha puesto énfasis en diversificar los mercados turísticos como una de sus estrategias primordiales.