Zacatecas: Mineros de La Colorada cumplen 4 días en huelga

Los mineros piden reparto justo de utilidades a la empresa canadiense, que les ofrece solo la mitad de lo correspondiente

Regeneración, 15 de mayo 2026– Más de 700 trabajadores de la mina «La Colorada», propiedad de la empresa canadiense Pan American Silver Corp, están en paro general desde hace cuatro días, molestos por un error en el cálculo hecho por la empresa en relación a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

Exigencia

Demandan un total de 120 millones de pesos, que corresponde al 10 por ciento legal de las ganancias de la empresa.

No están dispuestos a aceptar la cantidad de 70 millones que la empresa quiere ofrecerles.

La mina se encuentra a 223 kilómetros al noroeste de la capital de Zacatecas, en el municipio de Chalchihuites.

Los trabajadores en huelga han incluido en sus demandas el “reparto de utilidades justo.

Ley

Como la ley de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades establece, y no con base en esquemas inferiores o migajas”.

Los mineros han hecho público un pronunciamiento mediante sus redes sociales y lo han compartido con los medios de comunicación y la sociedad en general.

En él, los trabajadores solicitan a la empresa canadiense una nueva distribución del bono extraordinario que reciben anualmente.

“Tomando como base los 50 millones de pesos faltantes del reparto de utilidades global”.

Destitución

También piden que se destituya a directivos «de todas las mesas de negociación», especialmente al gerente de Recursos Humanos, Carlos Amezcua.

Le acusan de presionar, amenazar y favorecer más a los intereses del sindicato que a los derechos de los trabajadores.

Asimismo, se exige una mejora en las condiciones laborales.

Esto debe incluir la optimización de los contratos colectivos, sistemas de pago diario y mejoras en la seguridad en el subsuelo.

Libertad sindical

Por último, piden respeto hacia la democracia laboral y la libertad sindical:

«Respetar los procedimientos de votación interna para seleccionar legítimamente qué sindicato debe tener el control del Contrato Colectivo de Trabajo».

Acusando la intromisión de la empresa en la dirección del sindicato.