Marcha de la bandera israelí vuelve a Jerusalén este

Israelíes de extrema derecha agreden a palestinos durante la Marcha de la bandera, aumentando el racismo y la violencia

Regeneración, 15 de mayo 2026– El «Día de Jerusalén», que los israelíes celebran anualmente para recordar la toma de la ciudad en 1967 y su ocupación ilegal posterior, se ha convertido en un momento para que miles de personas tomen parte en la «Marcha de la Bandera», donde saquean la Ciudad Vieja y atacan a los palestinos.

Hoy se conmemora el 78 aniversario de la #Nakba ; ayer los israelíes celebraban una nueva Marcha de las Banderas con ataques a negocios palestinos. @telediario_tve pic.twitter.com/cpK2L8jSak — Sonia Gómez Mas (@Soniagomma) May 15, 2026

Enfrentamientos

El jueves, en el evento de este año, se produjeron enfrentamientos incluso antes del inicio oficial de la marcha.

Esto ocurrió cuando un grupo de israelíes ultranacionalistas agredió a palestinos en el Barrio Cristiano.

Los israelíes causaron daños a propiedades y la policía israelí obligó a los comerciantes palestinos a cerrar sus establecimientos.

Muchos otros negocios palestinos ya habían cerrado debido a temores de ataques y acosos.

Ceremonia de izamiento de la bandera de Israel más grande en la explanada del Kotel 🇮🇱 pic.twitter.com/BLmW9miwDn — Doron (@plexaleOK) May 14, 2026

Situación

“La situación se ha vuelto mucho más extrema desde el 7 de octubre”, expresó Weltmann.

Weltmann y otros 200 activistas de Standing Together intentaron separarse entre los manifestantes judíos de extrema derecha y los palestinos.

Como en años pasados, los manifestantes corearon lemas antipalestinos, entre ellos «¡Que arda tu aldea!» y «¡Muerte a los árabes!».

También se les grabó escupiendo e insultando a los palestinos.

Ieri in Israele è stato celebrato il "giorno delle bandiere" che culmina nella provocatoria "Marcia delle bandiere" a Gerusalemme, per celebrare l'occupazione di Gerusalemme ed è la giornata dell'orgoglio sionista. La abituale violenza antipalestinese dei coloni giunge al picco e pic.twitter.com/YEYEei8e82 — Monica Bergamaschi (@MonicaBergamas9) May 15, 2026

Respaldo del gobierno

Los participantes ultranacionalistas cuentan con el respaldo total del gobierno israelí.

Pocas horas antes, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, lideró un grupo de israelíes que ingresaron a la mezquita de Al-Aqsa, donde desplegó la bandera israelí.

El año anterior, multitudes de manifestantes de extrema derecha y ultraortodoxos invadieron la ciudad, agrediendo a palestinos y gritando consignas racistas.

El diario israelí Haaretz describió el evento como una invitación, con el apoyo del Estado, a grupos ultranacionalistas para acceder al Barrio Musulmán.

🎥🔴 En una acción provocadora, el extremista ministro israelí de seguridad interna, Itamar Ben-Gvir, izó la bandera israelí en el patio de la sagrada Mezquita Al-Aqsa, en la ocupada Al Quds. ‼️ pic.twitter.com/XRUD9DLXcg — HispanTV (@Nexo_Latino) May 14, 2026

Carácter confrontativo

«La marcha tiene un carácter muy confrontativo», afirmó Eram Tzidkiyahu, investigador sobre relaciones judeo-árabes.

«No es suficiente celebrar nuestras propias victorias. Se trata de festejarlas en los hogares de quienes han sido derrotados», comentó.

«La llamada Marcha de la Bandera.. ha sido siempre un evento violento», afirmó Ofer Cassif, del partido de izquierda Hadash.

Cassif acusó al gobierno «fascista» de Netanyahu de fomentar la violencia.