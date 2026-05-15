Sheinbaum: Juan Carlos Carpio es el nuevo director de Pemex

Rodríguez Padilla acordó desde el inicio con Sheinbaum renunciar después de un año y medio dirigiendo la empresa estatal

Regeneración, 15 de mayo 2026– La presidenta Claudia Sheinbaum comunicó la renuncia de Víctor Rodríguez Padilla al cargo de director general de Petróleos Mexicanos y anunció que Juan Carlos Carpio Fragoso será propuesto como su reemplazo.

🚨 La presidenta Caludia Sheinbaum, anunció que Juan Carlos Carpio Fragoso, será el nuevo director de Petróleos Mexicanos.



Sustituye a Víctor Rodríguez Padilla, quien desde hace varios días ya le había renunciado a la mandataria. pic.twitter.com/P8CPVhh1bY — Irving (@IrvingPineda) May 15, 2026

Acuerdo previo

Sheinbaum mencionó que la decisión de Rodríguez fue el resultado de un acuerdo previo con un profesor de la UNAM.

Este académico había manifestado desde el inicio de su gestión su deseo de estar solo un año y medio al frente de Pemex antes de volver a la academia.

En su comunicado, la presidenta subrayó que conoce a Víctor Rodríguez desde sus años en la universidad y resaltó su cualificación académica y profesional.

Indicó que, en un principio, el exdirector dudó en dejar el ámbito académico para unirse al gobierno.

Desafío

Sin embargo, finalmente aceptó el desafío con la condición de limitar su tiempo en el cargo.

Sheinbaum afirmó que Rodríguez llevó a cabo un trabajo «excepcional» en su gestión.

Anunció que seguirá colaborando en el sector energético como director del Instituto de Electricidad y Energías Limpias.

Por su parte, Víctor Rodríguez leyó una carta en la que defendió los logros obtenidos durante su liderazgo en Pemex.

🚨🎙️ La presidenta @Claudiashein informó que propuso a Juan Carlos Carpio ante el Consejo de Administración de @Pemex para asumir la dirección general de la empresa.



Consulta lo más importante de la #MañaneraDelPueblo 👉🏻 https://t.co/egHpJ9tcCW pic.twitter.com/4kPDpERjdG — Public and Corporate Solutions LATAM (@PCSolutions_) May 15, 2026

Logros

Entre los logros mencionados se incluyen:

La transformación de Pemex en una empresa pública estatal tras la reforma constitucional promovida por el gobierno federal.

La eliminación de subsidiarias para establecer una estructura más cohesiva.

La disminución de la deuda financiera de la empresa.

El fortalecimiento de proyectos clave en refinación, exploración y producción de fertilizantes.

El avance de las refinerías de Tula y Salina Cruz, así como la operación de la refinería Olmeca.

Nuevo director

La presidenta indicó que Juan Carlos Carpio, que actualmente ocupa el puesto de director de Finanzas en Pemex, será nombrado nuevo director general de la petrolera.

Sheinbaum enfatizó que Carpio ha sido parte de su equipo desde su etapa en el Gobierno de la Ciudad de México.

En su primer mensaje, Juan Carlos Carpio afirmó que continuará con el proyecto de «soberanía energética» que impulsa el gobierno federal.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, también brindó su apoyo al cambio en Pemex.

Crisis financiera

Este cambio ocurre en un momento en que Pemex enfrenta una de las crisis financieras más serias en años recientes.

En el primer trimestre de 2026, la empresa reportó pérdidas cercanas a 46 mil millones de pesos.

Además, tiene una deuda financiera estimada en alrededor de 79 mil millones de dólares.

Los últimos datos indican que la producción de petróleo se mantiene por debajo de la meta oficial de 1.8 millones de barriles diarios.

Mientras tanto, la refinación todavía no alcanza los niveles prometidos por el gobierno federal.