Sheinbaum: Aumento salarial del 9% para maestros en México

Sheinbaum otorgó la medalla Maestro Manuel Altamirano a 42 maestros por sus más de 40 años dedicados a la enseñanza

Regeneración, 15 de mayo 2026– En la celebración del Día de las Maestras y los Maestros, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un incremento del 9 por ciento en los salarios de los educadores del país, como una forma de agradecimiento continuo al magisterio nacional.

*PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ANUNCIA INCREMENTO SALARIAL DEL 9% PARA LAS MAESTRAS Y MAESTROS DE MÉXICO*



* “Lo que podamos hacer por las y los maestros de México, lo vamos a hacer por agradecimiento permanente a ustedes”, resaltó desde el Patio del Trabajo de la sede histórica… pic.twitter.com/wiL6yrNjUv — André Hernandez (@AndreMich4T) May 15, 2026

Aumento

“Hemos hecho un gran esfuerzo para este aumento salarial, sé que, ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país…

…en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México y lo que podamos hacer por las y los maestros de México…

…lo vamos a hacer por agradecimiento permanente a ustedes”, enfatizó desde el Patio del Trabajo de la sede histórica de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En presencia de los educadores, subrayó que la educación pública es la mejor gracias a los docentes, por lo que expresó su agradecimiento por su trabajo.

🔴Tal como adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la SEP, Mario Delgado, anuncia un aumento salarial del 9% para maestros y maestras. pic.twitter.com/dEZmRvNuNM — Azucena Uresti (@azucenau) May 15, 2026

Valores

También mencionó que mediante la Nueva Escuela Mexicana (NEM) se promueven los valores fundamentales de México, la justicia social, la libertad, la soberanía y la independencia.

“Lo que tienen mi hija, mi hijo, se lo debo a los maestros de México, los buenos ciudadanos que hemos formado se lo debemos a las y los maestros de México.

La transformación profunda que vive México se las debemos a las y los maestros.

Los grandiosos ciudadanos, el gran pueblo de México, se lo debemos a las y los maestros de México», mencionó.

Medalla

La Jefa del Ejecutivo Federal entregó la medalla Maestro Manuel Altamirano a 42 maestros en reconocimiento a sus más de 40 años de dedicación.

“Muchas felicidades a todas y todos los maestros de México, de corazón, México no sería lo que es si no fuera por el magisterio nacional.

Por el trabajo que hacen todos los días, no solo en la formación, sino en la construcción de un país libre y democrático”, añadió.

Rezago revertido

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, también se pronunció con respecto al aumento salarial.

Dijo que demuestra que se ha revertido el rezago en los pagos a las maestras y los maestros causado por 36 años de políticas neoliberales.