Javier Aguirre Estalla contra la FIFA por Cambio de Horario

El director técnico de la Selección Mexicana critica duramente la modificación de horario impuesta para el duelo contra Inglaterra

Regeneración, 3 de julio de 2026.–Javier Aguirre expresó su profunda molestia por el posible cambio de horario para el partido contra Inglaterra.

El estratega nacional calificó la modificación como un golpe directo a su exigente planificación táctica.

“Es como una patada en el estómago”, declaró el técnico ante la prensa nacional esta semana.

El duelo pasaría de las 18 horas a las 12 horas del próximo domingo sin previo aviso.

Tras estas declaraciones, surge la preocupación por el impacto negativo en el rendimiento deportivo del equipo mexicano.

Aguirre enfatizó que el ajuste de seis horas afecta gravemente la preparación física del plantel actual.

El cuerpo técnico contaba con ese tiempo extra para recuperar a sus jugadores lesionados durante el torneo.

“Me rompen un poquito la madre”, afirmó el entrenador con un evidente y notorio tono de frustración.

Falta de comunicación y desorden administrativo

La molestia aumenta al considerar la total falta de comunicación entre las autoridades y el cuerpo técnico.

El director técnico reveló que nadie de la Federación Mexicana de Futbol le consultó absolutamente nada.

Tampoco recibió notificación alguna por parte de los altos mandos de la FIFA en México.

Aguirre considera que su opinión era fundamental para gestionar este tipo de cambios drásticos ahora.

Este malestar se agrava por el precedente reciente de inestabilidad climática durante el presente torneo mundialista.

Recordó que un duelo anterior contra Ecuador sufrió retrasos por una intensa tormenta eléctrica hace días.

Esos cambios obligaron al equipo a ajustar sus protocolos de seguridad de forma inmediata para todos.

“No me consultó y estoy bastante encabronado”, sentenció el estratega ante los medios deportivos más relevantes.

La resignación ante los mandatos de FIFA

A pesar del evidente enojo, la realidad impone un camino de resignación ante las reglas internacionales.

El estratega reconoce que tiene poco margen de maniobra frente a los mandatos impuestos por FIFA.

“Ahora toca tragar ajo y agua”, aceptó el técnico sobre la imposición de este cambio horario.

Su prioridad absoluta sigue siendo el encuentro contra Inglaterra en los octavos de final.

El enfoque ahora se centra exclusivamente en el terreno de juego para superar esta crisis organizacional.

La Selección Mexicana debe adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones horarias impuestas para este domingo.

El cuerpo técnico mantiene su confianza plena en el plantel convocado para este importante mundial.

La afición espera una victoria determinante pese a todos los problemas extra cancha enfrentados hoy.