Un grupo llamado ‘Los Ángeles Chaplines’ creó la cumbia de la vacunación y se volvió viral en redes sociales

La cumbia de la vacunación fue inspirada en el tema ’17 años’ de los Ángeles Azules

Regeneración, 20 de julio de 2021. La cumbia es ese genero musical que ha marcado tendencia en redes sociales por adaptarse al contexto actual.

Y como es costumbre, los mexicanos se las ingenian para crear comidas, cumbias y todo tipo de respuestas para sobrepasar la pandemia.

Ahora se viralizó en redes sociales ‘La cumbia de la vacunación‘, canción que al puro estilo de Los Ángeles Azules, se dedica a enlistar las vacunas contra el Covid-19.

La canción titulada ’18 años (La vacunación)’ se viralizó en redes sociales porque hace referencia al éxito ’17 años’ de la agrupación de Iztapalapa.

Ahora el grupo nombrado como ‘Los Ángeles Chaplines‘ creó una versión muy pegajosa y bailable para celebrar la vacunación contra el coronavirus.

El grupo musical pertenece a un sitio llamado Chaplin Show, el cual se dedica a las representaciones en teatro y crea sketches humorísticos.

Con la llegada de la ‘Cumbia de la vacunación’, los internautas respondieron de manera positiva el hecho de poder tener a la mano los nombres de las vacunas disponibles.

En la canción se puede escuchar «Amigo, sabes, me acabo de vacunar, me duele mi brazo y me siento algo extraño».

Después se enlistan las vacunas que hay en el mundo: «Hay la Johnson, la Sputnik, la Pfizer, ¿Cuál duele más? Hay AstraZeneca y la Sinopharm, también la Moderna para vacunar».

Los jóvenes se viralizaron por su pegajosa versión de ’17 años’

El videoclip de la ‘Cumbia de la vacunación‘ muestra a la agrupación conformada por varios hombres quienes lucen trajes azules mientras bailan y cantan.

Aunque el videoclip oficial de ‘La cumbia de la vacunación’ se estrenó en la plataforma de YouTube, la canción se viralizó en TikTok, donde ya contabiliza más de 2.1 millones de reproducciones.