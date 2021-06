Bárbara de Regil aseguró sentir miedo por los señalamientos del nutriólogo Aries Terrón

La actriz también confesó que no sabía lo que era veda electoral

Regeneración, 17 de junio de 2021. La actriz Bárbara de Regil salió a declarar sobre las recientes polémicas en las que se ha visto envuelta.

La influencer decidió postear un video en la madrugada de este jueves, donde se le puede ver cabizbaja por las criticas que ha recibido por parte de los internautas.

El video titulado ‘No pido un hashtag, pido respeto’ muestra a la actriz hablando sobre los problemas en los que se ha visto envuelta en las últimas semanas.

Para darle más peso a la situación, Bárbara de Regil realizó un recorrido por lo que vivió durante la pandemia, recordando el crecimiento de seguidores que obtuvo tras el confinamiento.

«Estos últimos días han sido terribles pues vivo un constante ataque que acepto; ya me afectó. Siento un desequilibrio emocional que ya afectó mi felicidad» indicó la actriz.

Bárbara de Regil explicó que se siente con miedo por los señalamientos que los internautas han realizado en redes sociales por el caso del nutriólogo Aries Terrón.

«En especial hoy con lo de la supuesta amenaza a un nutriólogo que no tengo el gusto de conocer, pero sus razones tendrá para difamarme como lo hace» apuntó de Regil.

La empresaria narró cómo conoció al nutriólogo, a quien señaló de presuntos ataques contra ella.

«Ahí te va, querido Aries, no te conozco pero obvio me enteré de ti hace un año, por los ataques y señas que hiciste sobre mi persona, mi proteína…»

Por otro lado, la influencer aceptó que el nutriólogo le hizo ver el etiquetado erróneo con el que contaba su producto.

Bárbara de Regil aprovechó el momento para mostrar los comentarios positivos de los consumidores del suplemento alimenticio que ella ofrece.

Para continuar el argumento, la actriz presumió los supuestos permisos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Administración de Medicamentos y Alimentos ​​(por sus siglas en inglés, FDA).

«Mi intención no es destruirte, tu me has lastimado desde el primer día que me dijiste pendeja y ni siquiera habías analizado mi proteína» acusó la influencer.