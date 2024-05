Derecha contra pensiones Bienestar, en la Corte capaces de todo: AMLO

AMLO llamó a la Suprema Corte a decidir en favor de los trabajadores. “Afores ya empezaron a entregar parte de 40 mil millones de fondos no reclamados”

Regeneración, 29 de mayo de 2024. El presidente AMLO dijo que la derecha no tiene argumentos para oponerse a las pensiones para el Bienestar.

Y es que a pregunta expresa dijo que la Corte podría echarla para atrás porque “son capaces de todo”.

AMLO y pensiones

Cabe destacar que el presidente expuso que ya se tiene calculado el número de los primeros beneficiarios de la reforma.

E incluso que empezarían a recibir recursos del nuevo fondo de pensiones a partir del 1 de julio.

“Esto es lo que quieren vetar, pero no hay ninguna razón, no argumentan, es oponerse por oponerse, entonces, afortunadamente tenemos toda la información. Yo creo que podríamos el lunes, se les entrega todo”, dijo.

— ¿Cree que la tumbe la corte? insistió la prensa durante la conferencia Mañanera de AMLO.

“Son capaces de todo, son capaces de todo, yo tengo muy mala experiencia es que no están para defender a los trabajadores, no defienden al pueblo”.

Esto es, “están al servicio de las minorías, son parte de la asociación delictuosa que dominaba México”, agregó.

Derecha contra pensiones

Ayer, los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al sistema de pensiones.

Y misma que como se sabe, se aprobó el pasado 1 de mayo.

Lo anterior, conferencia de prensa del panista Jorge Romero, el priista Rubén Moreira, y la perredista Elizabeth Pérez.

Además, anunciaron el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar que el gobierno federal se apodere de los ahorros de los mexicanos.

Tenga para que aprenda

“Qué tal que hoy me equivoque y me van a dar el tenga para que aprenda y me gustaría”. Lo anterior en referencia a que podría equivocarse.

Por otra parte, AMLO aseguró que las Afores ya empezaron a entregar parte de los 40 mil millones de pesos que tienen de fondos no reclamados de los trabajadores.

Incluso, aseguró que no ha habido resistencia por parte de las empresas y en cambio otros hablan en su nombres.

Recursos AMLO

“Sí, estamos juntando todos los recursos y ya está en el Banco de México y me habían informado que se había aceptado el fideicomiso”.

O “sea, no lo han hecho o a lo mejor sí, no sé, de manera formal por escrito, pero como se está trabajando con ellos, Hacienda lo está haciendo de manera conjunta con el Banco de México”.

AMLO además explico que el fondo de pensiones bienestar tiene varias fuentes de financiamiento.

Por una parte, 40 mil millones de pesos que se acumulaban en las Afores de trabajadores que no lo han reclamado.

Además los recursos que se decomisen al crimen organizado y que cuando un estado tenga adeudos con el Issste, se le condonará 75 por ciento de éste, y el 25 por ciento que liquide se irá al fondo.

Relato

“Aprueban la ley, desde luego con la oposición conservadora en contra. Ya está en trámite el fideicomiso del Banco de México (que administrará los fondos), y a sabemos a quienes hay que compensar desde el 1 de julio que va a entrar en vigor”.

Además, “este es un mecanismo que queda establecido para compensar a los jubilados. La sorpresa fue que ayer (la derecha) van a la Corte a pedir que se declare inconstitucional el fondo de pensiones”.

“O sea yo no sé, de veras, no los entiendo”, aseveró AMLO.

El argumento que esgrimen los conservadores, dijo, es que “se van a robar las Afores, te van a dejar sin pensión”, ante lo que el mandatario aclaró:

“Es un dinero de los trabajadores para los trabajadores. Es pensión para la pensión”.

Y precisó AMLO: “Si ese dinero se utilizara para construir una autopista, un tren, inclusive un hospital, todavía podrían decir: ‘¿Por qué usas el dinero de mis pensiones para esto?”.

“Más como antes que se usaba para apapachar a (Héctor) Aguilar Camín y a otros. Pero es para los trabajadores y es en beneficio de los trabajadores”. proclamó el presidente desde Palacio Nacional.

