La guerra y la inflación reducen los precios mundiales del oro

El oro sufre presión desde que Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra contra Irán y el estrecho de Ormuz fue cerrado

Regeneración, 15 de junio 2026– Desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, comenzando una guerra que se extendió durante varios meses, el oro se ha visto afectado. Los precios cayeron desde un máximo de 5303 dólares por onza troy (31,1 g) el 28 de enero hasta 4235 dólares el pasado viernes.

Inflación

Este descenso se debe a que la inflación creciente suscitó preocupaciones de que los bancos centrales no reduzcan las tasas de interés.

Las causas del aumento inflacionario tienen mucho que ver con el estrecho de Ormuz.

Como respuesta a las acciones de Estados Unidos e Israel, Irán ha estado impidiendo el tráfico marítimo desde el comienzo del conflicto.

Esto ha interrumpido una importante ruta de transporte de petróleo y gas.

Precios de la energía

Como consecuencia, los precios de la energía han aumentado, lo que ha provocado un incremento de la inflación.

En Estados Unidos, la inflación ha alcanzado su nivel más elevado en tres años, con un 4,2 por ciento.

Al mismo tiempo, el mercado laboral en el país se ha mantenido estable, lo que ha decepcionado a quienes esperaban recortes inmediatos en las tasas de interés.

Aunque el oro suele ser una protección frente a la inflación para los inversores, un aumento en las tasas de interés suele afectar negativamente al metal.

El oro

El oro se considera un activo que no genera ingresos, ya que no produce ganancias propias.

En otras palabras, para que se obtengan beneficios del oro, su valor debe incrementarse.

«El oro es lo más parecido al dinero real que existe como activo», afirmó Justin Cardwell, analista principal de opciones en el sitio financiero OptionSpreaders.com a Al Jazeera.

«No genera dividendos, pero tampoco produce valor hasta que su precio sube. La gente compra oro por su apreciación [de valor]».

Tipos de interés

Esto significa que los tipos de interés compiten directamente con el oro.

“El oro pierde su atractivo como inversión si los tipos de interés son altos y la gente se vuelca en el dólar”, añadió Cardwell.

“Cuando el dólar se fortalece, el oro siente la presión; cuando el dólar se debilita, el oro tiende a subir.

En este momento, el dólar está fuerte y el oro lo está notando”, comentó Collin Plume, director ejecutivo de Noble Gold Investments, a Al Jazeera por correo electrónico.

Reducción

Antes de que comenzara la guerra con Irán, Trump había instado a la Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos, a reducir drásticamente las tasas de interés.

No obstante, la herramienta CME FedWatch ahora calcula que la posibilidad de un aumento en las tasas de interés para diciembre es mayor al 50 por ciento.

De acuerdo con Plume, esto puede afectar el precio del oro.

“Los tipos de interés y la inflación son como dos caras de una misma moneda… y el oro se encuentra justo en el centro”, comentó Plume.

Fenómenos simultáneos

“El problema en 2026 es que ambos fenómenos se dan simultáneamente, y ahora mismo, los tipos de interés están ganando terreno. Por eso el oro se enfrenta a dificultades”.

“Es muy probable que el rango en el que se encuentra actualmente el oro sea un nivel de soporte.

Incluso cuando termine la guerra, existen muchos otros factores que limitarán la evolución del precio del oro”, agregó Cardwell.