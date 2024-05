Destapan intromisión de Norma Piña en el Tribunal Electoral

–”Tus compañeritos tienen mucha cola que les pisen. Si se enfrentan van a salir muchas cosas. No conviene, por la institución” –advirtió Norma Piña

Regeneración, 17 de mayo de 2024. Milenio publicó una investigación donde se muestra la intervención de Norma Piña para intentar evitar la caída de Reyes Rodríguez Mondragón como magistrado presidente del Tribunal Electoral.

Y es que, la ministra Norma Lucía Piña Hernández presionó a integrantes del organismo autónomo para que desistieran en el intento contra el jurista bien visto por las cúpulas del PAN y del PRI.

Milenio destapa a Piña

“Ojo si tengo que salir a decir lo que pienso lo haré. A estas alturas de mi vida lo único que me interesa es la tranquilidad de mi consciencia. Y voy con todo!!!”.

Así, advirtió al magistrado electoral Felipe Fuentes, según consta en una serie de mensajes de WhatsApp obtenidos por MILENIO.

Se trata además de comunicaciones entre el 4 al 11 de diciembre de 2023, fecha en la que finalmente Rodríguez Mondragón presentó su renuncia como cabeza del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

📌 @Milenio tuvo acceso a los mensajes que Norma Piña le envió al magistrado Felipe Fuentes antes y después de la reunión privada que tuvieron con “Alito” Moreno.@gasparvela nos comparte los detalles para #AlexEnMILENIO. pic.twitter.com/30JPOoaNdc — Alejandro Domínguez (@AlexDominguezB) May 17, 2024

“No vinieron a la Corte. Creo que tenemos que platicar”, le dijo la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a Fuentes, quien le contestó de inmediato: “Te busqué hace algunos días sin éxito, pero cuando digas estoy a tus órdenes”.

–Ok. Esto va muy mal–, escribió Piña a las 7:41 de la noche del 4 de diciembre.

–Estaré pendiente de tu agenda–, contestó Fuentes.

Seguidamente el portal contextualiza que esa mañana, los magistrados Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes se tomaron una foto desayunando mientras el presidente del Tribunal Electoral rendía su informe de labores en el salón de plenos de la SCJN.

Sigue la Piña

Al día siguiente, 5 de diciembre, Norma Piña escribió de nuevo a Felipe Fuentes.

–Oye. Que relajo se traen? –dijo a las 10:35 pm.

–Gracias por tu atención –insistió la ministra presidenta a las 11:43 pm.

Y es que ese mismo día, Reyes Rodríguez dio varias entrevistas en radio y televisión, donde decía que estaba buscando puentes con sus compañeros magistrados para resolver los diferendos.

Asimismo, el 6 de diciembre por la mañana, Felipe Fuentes contestó por WhatsApp a la ministra presidenta de la Corte.

–Una disculpa pero me quedé profundamente dormido y con el celular en silencio.

–Tenemos que platicar. No te precipites. La que va a salir perdiendo es la institución. Por la amistad que tuvimos –respondió Piña.

–Sabes que siempre haré lo mejor por la institución, eso ni duda cabe –aseguró Fuentes.

Piña escaldada

Sin embargo, el diario relata que hacia las 10:26 de la mañana la conversación se tornó inquisitiva.

–Tus compañeritos tienen mucha cola que les pisen. Si se enfrentan van a salir muchas cosas. No conviene, por la institución –advirtió Piña.

–Tomo nota y te agradezco la preocupación –reviró Fuentes.

–De los tres en el único que confío es en ti. Tampoco defiendo a Reyes pero van a abrir una verdadera cloaca.

Al tiempo que se aclara que la ministra presidenta Piña se refería a Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes.

Y mismos, quienes seguían presionando a Reyes para que renunciara, según refieren notas periodísticas de aquellos días.

–Tú sigues siendo magistrado federal. Los otros son políticos–, le dijo Piña.

Piña vengativa

Una fuente de alto nivel del Poder Judicial confirmó a ese diario que los magistrados electorales recibieron “presiones” de la ministra presidenta de la Corte.

“Amenazó a los magistrados con abrirles carpetas de investigación si procedían en su intención de defenestrar a Reyes”, comenta. “Me los voy a chingar”, solía decir en los pasillos de su centro de trabajo.

“Y voy con todo”

La madrugada del 8 de diciembre el tono de las conversaciones entre Piña y Fuentes subieron de tono.

–No me voy a meter. Pero ojo si tengo que salir a decir lo que pienso lo haré. A estas alturas de mi vida lo único que me interesa es la tranquilidad de mi consciencia. Y voy con todo!!!–, escribió la ministra a las 3:13 am.

–Y tengo mucho que decir!!!–, insistió a las 3:23 am.

El 11 de diciembre de 2023, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó finalmente su renuncia, sin embargo, la trama sigue con una cena que Piña le organizó al presidente del PRI, Alito Moreno.

Piña del PRI

Norma Piña reunió en cena privada a la cúpula judicial con líder priista

Invitados a través de WhatsApp por Norma Piña, asistieron a la reunión privada los magistrados Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes.

Además de otros funcionarios de la Corte, el anfitrión y la convocante, así como el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

“Alito es mi amigo y aliado”, les dijo la ministra presidenta durante el encuentro.

“Cuando los invitó a la cena, les pidió hacer las paces a cambio de no difundir públicamente los mensajes que había enviado previamente amenazándolos”.

E incluso, señala el portal “Muchos de esos mensajes eran de madrugada”, comenta uno de los integrantes del Poder Judicial.

📌 La ministra presidenta de la @SCJN, Norma Piña, reunió en una cena privada a una cúpula del poder judicial con “Alito” Moreno.



Ante esto, Moreno aseguró que “como legislador está obligado a reunirse con integrantes del poder judicial”.#AlexEnMILENIO pic.twitter.com/eboViBJW1J — Alejandro Domínguez (@AlexDominguezB) May 17, 2024

De acuerdo con uno de los testigos de los hechos relatados, la ministra presidenta de la SCJN le dijo a sus contertulios durante aquella velada:

“Cenemos, pero por favor no den a conocer los mensajes que les envié. Les prometo no meter las manos en el proceso del TEPJF”.

Por otra parte, el magistrado Felipe Fuentes aseguró en entrevista con este diario que “sí se dio una cena, pero simplemente se tocaron temas de carácter institucional entre la presidenta de la Suprema Corte y los magistrados de la Sala Superior”.

Y añadió que no sabían que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, estaría en aquella reunión.

“Cené y me fui”, dice magistrado De la Mata sobre reunión con ministra Norma Piña

Finalmente, a mediados de enero de este año, la presidenta de la SCJN le reprochó a Fuentes una filtración a un medio de comunicación internacional.

Y aunque el magistrado negó haber dado tal información, la ministra Piña le dijo que ya no se comunicaría con él a través de WhatsApp.

–Ni modo amigo. Te tendré que bloquear –remató a las 10:59 pm del 16 de enero de 2024.

🚨 #ULTIMAHORA #YoPorLas40Horas

DENUNCIAS le llueven por todos lados a NORMA PIÑA presidenta de suprema corte de justicia de la nación, denuncias ante la fiscalia general de la república, ante la corte scjn, ine, inai, Fepade y consejo de la judicatura federal. RENUNCIA O CARCEL? pic.twitter.com/iY3OziDZKE — 🇲🇽 #YoPorLas40Horas MEXICO 🇲🇽 (@YoPorLas40Horas) May 17, 2024

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado