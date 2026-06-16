Detienen en Chimalhuacán al presunto feminicida de Miriam

La joven estudiante de Derecho de la UAEMex fue hallada sin vida en una vivienda en Chimalhuacán, Estado de México

Regeneración, 16 de junio 2026– Las fuerzas del orden arrestaron a Francisco Iván «N» bajo la sospecha de haber asesinado a una estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México, lo cual representa un progreso en la indagación de un caso que ha impactado a la comunidad estudiantil.

Detención

Los agentes lograron localizar y detener al acusado después de que intentara eludir la justicia.

La orden de arresto se llevó a cabo gracias a trabajo de investigación en conjunto.

Esto lo anunció la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Chimalhuacán.

El detenido fue llevado a un centro penitenciario y de reintegración social del área, donde estará a disposición de un juez.

Feminicidio

La detención de Francisco Iván «N» se debe a la acusación de feminicidio en contra de Miriam, estudiante de la UAEM.

De acuerdo con el informe oficial, el sospechoso intentó esconderse para escapar de su arresto, pero la colaboración de las distintas corporaciones evitó que quedara libre.

En el marco del caso, las autoridades enfatizaron que la captura es el resultado del trabajo en conjunto entre fuerzas municipales y estatales.

La investigación, que incluyó la búsqueda y localización del presunto culpable, permitió cumplir con la orden judicial.

Situación legal

El gobierno local y la fiscalía señalaron que la situación legal de Francisco Iván «N» la decidirá el juez correspondiente.

Quien evaluará las pruebas obtenidas durante la indagación.

El cuerpo de Miriam Peralta Valverde, una estudiante de 22 años, se halló en una casa en Chimalhuacán, Estado de México.

Esto ha provocado una gran indignación y demandas de acción desde diferentes sectores de la sociedad.

Estudiante

La joven estaba estudiando la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México.

La encontraron después de que se reportara su desaparición durante el fin de semana en la comunidad de Santa María Nativitas.

Las primeras pesquisas indican que Miriam fue víctima de un feminicidio, que habría sucedido tras una discusión con su pareja.

Según la información disponible hasta ahora, la disputa derivó en agresiones físicas que resultaron en heridas fatales para la joven.