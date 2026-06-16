Más de 10 mil trámites en CDMX por las placas del Mundial 2026

La Semovi comunicó que las placas conmemorativas se pueden gestionar de manera online o en los módulos de control vehicular

Regeneración, 16 de junio 2026– Las placas conmemorativas del Mundial de Fútbol 2026 empezaron a captar la atención de los conductores en la Ciudad de México, después de que la Secretaría de Movilidad (Semovi) informara que se han realizado más de 10 mil trámites para obtener este diseño especial.

Placas conmemorativas

Según la entidad gubernamental, hasta el 14 de junio se habían completado 10 mil 584 trámites para las placas conmemorativas.

Estas se diseñaron con motivo de la participación de la Ciudad de México como una de las sedes del torneo internacional.

El diseño que ha tenido mayor demanda es el negro, con 7 mil 401 trámites completados.

Le sigue el modelo blanco con 2 mil 899 solicitudes, y el amarillo con 867 trámites.

Módulos

La Semovi mencionó que el módulo con más afluencia ha sido el Macro Módulo de San Andrés Tetepilco.

Se encuentra en Iztapalapa, y hasta ahora se han llevado a cabo 4 mil 264 trámites en ese lugar.

Luego está el módulo Cuauhtémoc, con 3 mil 032 trámites.

El módulo de Walmart Universidad ha tenido 2 mil 380, y el de Compra Segura en Cabeza de Juárez, también en Iztapalapa, cuenta con mil 491.

Mundial 2026

Estas placas son parte de las acciones por la celebración del Mundial 2026 en la capital del país.

Se prevé una gran llegada de visitantes y un aumento en la actividad turística, deportiva y urbana.

La dependencia recordó que el trámite se puede hacer en línea o en persona en los módulos autorizados de control vehicular.

Para obtener las placas, es necesario presentar comprobante de propiedad del auto, identificación oficial, comprobante de domicilio vigente y pagar la tarifa correspondiente.

Trámite

El costo del trámite es de mil 500 pesos. Si se desea la entrega a domicilio, se debe abonar un cargo extra de 336 pesos.

La Semovi especificó que el tiempo estimado para la entrega es de dos a tres días hábiles para quienes realicen el trámite correspondiente.

Con esta nueva forma de emplacamiento, la Ciudad de México añade otro elemento conmemorativo de cara al Mundial 2026, donde la capital será una de las sedes en México.