Dos personas mueren en un salto BASE en Utah, Estados Unidos

El atleta extremo Andy Lewis y otra persona hicieron un salto BASE en tándem en un cañón de Utah, resultando en sus muertes

Regeneración, 16 de junio 2026– Un trágico incidente de salto BASE ocurrido el fin de semana en un cañón de Utah resultó en la muerte de dos personas, entre ellas un atleta destacado, conocido principalmente por su participación en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl de 2012 junto a Madonna.

Salto BASE

La oficina del sheriff en el condado de Grand, Utah, confirmó que uno de los fallecidos era Andy Lewis, un reconocido aventurero famoso por sus proezas en el salto base.

Este es un deporte arriesgado que consiste en lanzarse en paracaídas desde una estructura fija alta.

Como un edificio, un puente o un acantilado que se asoma a un cañón profundo, hasta aterrizar en el suelo.

Las víctimas estaban realizando un salto en tándem, una modalidad donde dos personas están conectadas entre sí mediante un arnés.

Publicación

Esto fue indicado en una publicación en redes sociales de Aerial Arts Moab, una empresa de acrobacias que describió a Lewis como “co-propietario y mejor amigo”.

Lewis también era dueño de BASE Jump Moab, un emprendimiento que ofrecía saltos en tándem a personas sin experiencia, quienes eran sujetas a un guía que portaba el paracaídas.

“Tenía una destreza atlética increíble y habilidades adquiridas a lo largo de años de dedicación”, dijo McEvoy. “Sin embargo, simultáneamente, asumía riesgos muy altos”.

El sheriff del condado de Grand, Jamison Wiggins, confirmó que la otra persona que falleció era Danny Joe Kregle.

Padre y abuelo

Tenía 68 años, y un familiar lo describió como un empresario muy exitoso y un padre y abuelo.

“Danny tenía un gran sentido del humor y siempre intentaba hacer reír a los demás”, comentó su familiar Sydney Laverty al periódico The Times-Independent.

Lewis se convirtió en una figura famosa al aparecer en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2012, en el que Madonna fue la artista principal.

Vestido con una toga romana, Lewis saltaba y hacía acrobacias sobre una cinta de una pulgada de ancho, mientras Madonna interpretaba sus canciones detrás de él.

Decesos

Aunque no hay un registro oficial de los decesos por salto BASE, una lista recopilada por el sitio web BASEaddict.com reporta 540 muertes a nivel mundial desde 1981.

Lewis admitió de manera abierta los peligros asociados a este deporte.

“Es curioso reflexionar sobre cuántas personas han perdido la vida, ya que parece algo habitual”.

Expresó Lewis a la documentalista Ella Warnick en una entrevista publicada el año pasado.