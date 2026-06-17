Reducción de Delitos de Alto Impacto en CDMX

La jefa de Gobierno Clara Brugada reporta una caída del 33% en delitos de alto impacto y 51% en homicidios en CDMX

Regeneración, 16 de junio de 2026.– La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó resultados históricos sobre la seguridad pública local.

Los delitos de alto impacto disminuyeron un 33 por ciento desde el inicio de la actual administración capitalina.

Las estadísticas oficiales muestran que los casos diarios pasaron de 74 reportes a menos de 50 actualmente.

Este avance representa el fortalecimiento continuo de la estrategia de seguridad implementada en la capital del país.

“La estrategia de seguridad evita todos los días que cerca de 100 familias sufran un robo violento, una agresión”, afirmó Clara Brugada.

La mandataria capitalina enfatizó el impacto positivo en la tranquilidad de los hogares de la Ciudad de México.

Los registros delictivos de los primeros cinco meses de 2026 muestran una baja del 65 por ciento ante 2019.

Las víctimas de homicidio doloso cayeron 51 por ciento si se compara con el mismo periodo analizado.

Gracias al trabajo diario de nuestra @SSC_CDMX y la @FiscaliaCDMX, de enero a mayo de este año, logramos la detención de más de 10 mil presuntos responsables de delitos de alto impacto y debilitamos las estructuras delictivas, desarticulando 41 células criminales.



​Además,… pic.twitter.com/lqMOmYoD1D — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 16, 2026

Detenciones clave y combate frontal a la extorsión

El trabajo de inteligencia policial permitió la captura de generadores de violencia que operaban en diversas alcaldías.

Las autoridades detuvieron a más de 10 mil 800 personas vinculadas a delitos de alto impacto social.

Asimismo, los cuerpos policiales lograron desarticular exitosamente 41 células delictivas durante los primeros meses del año.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, confirmó el decomiso de miles de armas y toneladas de estupefacientes.

“La extorsión busca sembrar miedo y es un delito especial porque los delincuentes necesitan evitar que las víctimas denuncien”, aseveró Clara Brugada.

El gobierno local implementó un esquema de acompañamiento para proteger de forma integral a todos los sectores productivos.

Por este ilícito, las fuerzas del orden arrestaron a 366 personas desde el año 2024 a la fecha.

Estas acciones conjuntas permitieron mejorar la percepción de seguridad ciudadana según las encuestas más recientes del INEGI.

Coordinación institucional y nueva estrategia con enfoque de género

La Fiscalía General de Justicia incrementó de forma sustancial las órdenes de aprehensión por delitos de alta prioridad.

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó aumentos significativos en judicializaciones.

Las detenciones efectivas subieron 48 por ciento en robo de vehículo y 38 por ciento en casos de extorsión.

Adicionalmente, la institución ministerial obtuvo 540 sentencias judiciales tan solo durante el pasado mes de mayo.

“La paz se construye atendiendo las causas, con mejor policía, con inteligencia y tecnología, en coordinación permanente”, subrayó Clara Brugada.

La estrategia central de seguridad se sustenta actualmente en ocho ejes fundamentales de operación policial y social.

La estructura vigente añade la evaluación territorial permanente y un modelo especializado en seguridad con perspectiva feminista.

Esta última vertiente opera con 438 mujeres policías de proximidad desplegadas directamente para atender la violencia de género.