Israel anuncia la cancelación de los Acuerdos de Hebrón

Retira poderes a las autoridades locales palestinas y desconoce lo concertado en Hebrón en los Acuerdos de Oslo, de 1997

Regeneración, 16 de junio 2026– El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, anunció este martes la anulación de los Acuerdos de Hebrón, que fueron firmados en 1997 como parte de los Acuerdos de Oslo, lo que significa que se le quitan poderes a las autoridades palestinas en esta ciudad de Cisjordania.

Anulación

«He anulado los Acuerdos de Hebrón», declaró Smotrich, quien es uno de los miembros del sector más ultraderechista del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

Destacó que «esto implica que muchas competencias sobre Hebrón y sus lugares santos, incluida la Tumba de los Patriarcas, ya no están en manos de la alcaldía terrorista de Hebrón».

«Vuelven totalmente a ser responsabilidad total del Estado de Israel», dijo en un mensaje en redes sociales.

«Es una enmienda histórica», «regular los asentamientos, reforzar la gobernanza y profundizar la soberanía israelí en Judea y Samaria», usando el nombre bíblico de Cisjordania.

Nombres bíblicos

De este modo, subrayó que «los asentamientos en Judea y Samaria suponen el cinturón de seguridad del Estado de Israel».

Añadió que «quien observe desde la zona de Hebrón hacia las llanuras costeras comprende que Judea y Samaria no son un lugar lejano».

La declaración de Smotrich fue rápidamente rechazada por la Presidencia palestina.

Esta última enfatizó que esta decisión tiene un impacto en el estatus político y legal de Hebrón y en los acuerdos bilaterales relacionados.

Llamado

Por esto, hizo un llamado a la comunidad internacional, y especialmente a Estados Unidos, para que actúe «inmediatamente» y logre que Israel revierta esta decisión.

El Acuerdo de Hebrón, o Protocolo de Hebrón, fue firmado bajo la supervisión de EE. UU. en enero de 2017 por Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

Este documento contemplaba el retiro parcial de las tropas israelíes de Hebrón, conforme a lo acordado en los Acuerdos de Oslo.

Esto dejó aproximadamente el 80% de la ciudad bajo control palestino, mientras que el resto quedaba en manos de Israel.

Núcleos

Hebrón es uno de los núcleos del conflicto, recientemente marcado por un aumento en la construcción de asentamientos.

Esto ha ocurrido en medio de un repunte de las incursiones de las fuerzas de seguridad y los ataques de colonos contra la población palestina.

Por otro lado, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha alertado sobre el «peligro» de las decisiones tomadas por Smotrich.

Han señalado que estas medidas «constituyen una escalada sin precedentes en el ámbito político y en el suelo».

Ocupación

Con el propósito de profundizar la ocupación e imponer su control, además de realizar el robo de tierras en Cisjordania.

El grupo ha insistido en que «todas estas acciones e intentos no cambiarán la realidad histórica y geográfica en la gobernación de Hebrón.

La cual tiene una identidad y un apego palestinos muy arraigados».

A la vez, han afirmado que «Hebrón y todas las tierras palestinas ocupadas resistirán los proyectos de judaización».