Durango: Operativo Desata Tensión en San Miguel de Casa Blanca

Fuerzas federales realizaron un intenso operativo. Bloqueos viales, sobrevuelos de helicópteros y reportes extraoficiales de personas heridas

Regeneración, 9 de junio de 2026.– Fuerzas del orden federal encabezaron un fuerte operativo durante la madrugada de este martes en el estado de Durango.

El despliegue de seguridad ocurrió exactamente en el poblado de San Miguel de Casa Blanca sobre la carretera a Parral.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional ingresaron de forma sorpresiva a un predio.

La incursión militar generó momentos de alta tensión entre los habitantes civiles y los agentes federales de seguridad.

A raíz de esta sorpresiva movilización, los pobladores locales manifestaron de inmediato su temor ante el ingreso de los uniformados.

Los reportes señalan que algunos vecinos se opusieron firmemente a la presencia de las corporaciones armadas en la zona.

Esta situación provocó un desencuentro ríspido que se prolongó de manera compleja durante varias horas de la noche.

El ambiente hostil causó alarma generalizada en las inmediaciones del fraccionamiento habitacional conocido como Boca del Cielo.

Consecuencias médicas y reportes de decomisos en la zona

Como consecuencia directa de este fuerte altercado, una mujer de 45 años requirió asistencia por una crisis de hipertensión.

De manera extraoficial se reportó el traslado de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego al hospital.

Sin embargo, las corporaciones públicas de seguridad no han confirmado de forma oficial la existencia de personas heridas.

El saldo total de los afectados físicos permanece bajo estricto resguardo y escrutinio por parte de las autoridades civiles.

Por otro lado, trascendió de forma preliminar el aseguramiento gubernamental de una propiedad privada de unas seis hectáreas.

En el lugar, las fuerzas armadas decomisaron diversos vehículos particulares como un automóvil Nissan Versa y un Kia Río.

También circuló información sobre el arresto de sospechosos y el presunto decomiso de armas de fuego de grueso calibre.

Las acciones ministeriales y los decomisos vehiculares continúan bajo investigación formal por parte de los ministerios públicos correspondientes.

Afectaciones viales y patrullaje aéreo en El Pueblito

Debido a la presencia constante de las unidades oficiales, la circulación sobre la carretera a Parral sufrió afectaciones parciales.

El bloqueo temporal de la vía terrestre provocó largas y molestas filas de camiones y automovilistas durante la madrugada.

El tránsito vehicular fue reabierto por completo alrededor de las seis de la mañana por el personal de vialidad.

No obstante, las labores de vigilancia extrema continuaron activas en el predio donde presuntamente se refugiaban los civiles armados.

En este orden de ideas, el despliegue militar se extendió rápidamente hacia las inmediaciones de la comunidad El Pueblito.

Un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Marina realizó sobrevuelos tácticos a baja altura en toda la región.

Ninguna autoridad emitió un comunicado oficial respecto a los resultados definitivos alcanzados tras este impactante operativo en Durango.

Los habitantes de la mancha urbana esperan el reporte final que aclare los motivos de esta intervención federal.