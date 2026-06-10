Metrobús Activa Servicio Especial hacia el Estadio por el Mundial

Metrobús conectará el AICM con el Palacio de los Deportes. Los usuarios usarán el Servicio Ride de Trolebús para llegar de forma directa

Regeneración, 9 de junio de 2026.– El Metrobús de la Ciudad de México implementará un servicio de transporte especial durante el Mundial de fútbol.

Este esfuerzo busca trasladar de forma eficiente a los aficionados que asistan a los partidos del torneo internacional.

La ruta conectará directamente el Aeropuerto Internacional con las inmediaciones del Palacio de los Deportes en Iztacalco.

Desde ese punto estratégico, el Servicio de Transportes Eléctricos ofrecerá un traslado directo hacia el Estadio Ciudad de México.

En este sentido, los organismos públicos buscan garantizar un trayecto cómodo, ágil y seguro para todos los visitantes.

El plan estratégico evitará contratiempos mayores en las vialidades principales debido a la alta demanda de usuarios.

Las unidades partirán desde la Terminal 1 del aeródromo y realizarán una parada en la Terminal number dos.

Posteriormente, los autobuses de pasajeros viajarán directo al Palacio de los Deportes sin hacer escalas ni paradas intermedias.

Costos y métodos de pago electrónicos

Para acceder a este transporte especial, el organismo capitalino mantendrá la tarifa vigente de la Ruta Quetzalcóatl.

El costo del viaje en Metrobús será de exactamente 30 pesos por cada trayecto individual realizado.

Los pasajeros podrán ingresar utilizando de forma normal su Tarjeta de Movilidad Integrada en las terminales de acceso.

De igual manera, se aceptarán pagos digitales mediante tarjetas bancarias de débito, crédito o dispositivos móviles con NFC.

A raíz de estas facilidades operativas, los usuarios del servicio deberán tomar previsiones importantes para sus traslados diarios.

Las autoridades de transporte sugieren adquirir la tarjeta electrónica directamente en las máquinas expendedoras instaladas en el aeropuerto.

Asimismo, recomiendan recargar la tarjeta con 380 pesos en total antes de abordar las unidades asignadas.

Ese monto cubrirá el peaje del Metrobús y los 350 pesos requeridos para el posterior servicio del Trolebús.

Frecuencias de paso y compromiso institucional

La operación de los autobuses mantendrá un ritmo constante para agilizar la carga de pasajeros en las estaciones.

Las unidades tendrán frecuencias de paso estimadas en 15 minutos entre cada salida programada del aeropuerto.

Además, cada zona asignada para el ascenso y descenso de viajeros estará completamente señalizada para su identificación.

El personal del sistema estará plenamente identificado en los andenes para orientar a todos los turistas extranjeros.

Como consecuencia de este despliegue logístico, el Gobierno de la Ciudad de México consolida su estrategia de movilidad sustentable.

La Secretaría de Movilidad local busca coordinar esfuerzos institucionales para asegurar trayectos dignos durante este magno evento deportivo.

Esta interconexión entre sistemas de transporte masivo optimizará los tiempos de traslado de miles de aficionados diariamente.

De este modo, la capital del país demuestra su gran capacidad de respuesta ante flujos masivos de visitantes.