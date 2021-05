Ebrard le responde a The Economist; los pone en su lugar el titular de la SRE 

El canciller Marcelo Ebrard respondió a la publicación de la revista The Economist donde llamó “falso mesías” al presidente López Obrador.

Regeneración, 27 de mayo del 2021. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, respondió a la publicación hecha por la revista The Economist; quien calificó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como un “falso mesías”.

Marcelo Ebrard señaló a la revista de no entender el proyecto político y económico de López Obrador, que tiene como prioridad atender a los sectores de la población más marginada.

El canciller mexicano indicó que la publicación tiene la intención de influir en el proceso electoral del próximo 6 de junio, que entre otros cargos se encuentra la renovación de los 500 diputados federales.

Y es que, según la mayoría de las encuestas, el partido Morena podría arrasar nuevamente en las urnas y ser mayoría en la Cámara de Diputados.

“El editor internacional de The Economist no fue sensible a uno solo de los argumentos. Por el contrario a unos días de los comicios en los que ‘los mexicanos elegiremos libremente a nuestros representantes, su medio publica un par de artículos en los que se invita a ‘votar en contra del presidente y su Partido’”, señaló Ebrard.

La mayoría de la población aprueba al presidente López Obrador

Asimismo, el canciller indicó que esto “pareciera permear la visión de que la mayoría de la sociedad mexicana, sobre toda la de menos recursos, esta equivocada y apoya a quien no debe”.

Ebrard indicó también que “La portada de hoy es la síntesis de la exasperación. Se sabe que los resultados de la elección, como ocurrió en 2018, no coincidirán con la que ustedes desean”.

En la misiva, el canciller señala que la mayoría de la población se encuentra en favor del gobierno de López Obrador.

Y es que, por primera vez se tiene prioridad por los sectores olvidados que ante las élites, que se encuentran enojadas y exasperadas.

“Sin duda, hay todavía mucho que hacer aún para derrotar a la pandemia, lograr el despegue definitivo de la economía y cumplir con la promesa de cerrar la grosera brecha social, pero la valoración de los mexicanos es que vamos por buen camino y que lo estamos logrando”.