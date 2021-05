Salinas Pliego volvió a ser criticado por los internautas por pedirle a sus seguidores que donen para lograr el sueño de un joven

Los usuarios recordaron el apoyo que Canelo ha brindado

Regeneración, 27 de mayo de 2021. El magnate vuelve a ser criticado por los usuarios de redes sociales tras responder un video donde un joven con discapacidad visual pide apoyo para sus estudios.

En Twitter, Ricardo Salinas Pliego publicó el video de Pepe, un joven de 19 años que narra su pasión por la música y sus aspiraciones por estudiar en Berklee College of Music.

La historia de Pepe revela que el joven tiene deseos por formarse en la mejor universidad de música para salir adelante.

Pepe cuenta que su familia lo ha apoyado «he vivido en una familia llena de amor y apoyo» indica el joven.

Para argumentar su decisión de estudiar en la famosa escuela de música, incluso sus aspiraciones le han permitido ser aceptado en la institución de Boston.

«Mi familia ya ha logrado juntar la mitad de los gastos que se requieren, pero todavía falta la otra mitad, son alrededor de 36 mil 500 dólares» señala Pepe.

«Una vez que termine la carrera pretendo regresar a México para apoyar a nuevos talentos mexicanos y demostrarles que pase lo que pase siempre se pueden cumplir los sueños» concluyó.

El video fue enviado a Salinas Pliego, por lo que respondió «Yo lo voy a ayudar a través de Fundación Azteca y Banco Azteca y yo voy a poner el doble de lo que la gente done».

«Que se vaya con todo el cariño de los mexicanos» comentó Salinas Pliego, sin embargo, la forma de apoyar al joven no fue del agrado de los usuarios.

Salinas Pliego publicó un número de cuenta de Banco Azteca para que los interesados en apoyar la causa donaran el dinero para apoyar los estudios de Pepe.

Las condiciones para que el magnate suelte parte de su dinero para el apoyo hacia Pepe fueron duramente criticadas.

El acto incluso fue comparado con las donaciones y apoyos que el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez suele dar a aquellos que se lo piden.

Pues el Canelo hubiera puesto todo él de su bolsa, sin depender de que la gente done o no, mi Richard ¿Qué onda, somos menos o que pex?

Jajaja usted es el millonario! Porque no lo apoya con todo usted?

Salinas Pliego respondió «yo quiero que ustedes aprendan a ayudarse entre ustedes, lo que haga el Canelo a mi no me interesa».

Por lo anterior, otros usuarios de Twitter se molestaron porque el apoyo del empresario está condicionado según lo que los mexicanos.

Y por qué no, solo lo ayuda y listo, sin hacer publica su "bondad", tiene el dinero y no necesita que otros cooperen, viejo hipócrita, nadie le cree.

USTED NO DA PASO SIN HUARACHE…. ES TAN MONETIZADO QUE LA HUMANIDAD LA VE POR PESOS

Y porque no pones todo tú…no qué eres millonario… Mi Don….Transas!!! Transitas Pliego… Siempre lucrando con la Ignorancia y necesidad de la gente, pinché miserable…

Buenos días mi amigazo creo que le pidió la ayuda a usted no al pueblo de México

Ahora que si no puede apoyarlo con mucho gusto le ayudo con 10 pesitos

Paro para la otra que le pidan paro diga que no puede y ya jajajaj

