EE.UU impone 50% de arancel a Canadá

Donald Trump aplicó impuestos a las importaciones canadienses. La medida responde a discrepancias en sectores clave del comercio bilateral

Regeneración, 20 de julio de 2026.– El gobierno estadounidense anunció impuestos punitivos contra diversos bienes procedentes de la nación canadiense.

La Casa Blanca argumenta desigualdades profundas en el intercambio de autos, bebidas alcohólicas y lácteos.

Un funcionario anónimo declaró: «Canadá era una de las pocas naciones que tomó represalias contra los aranceles anteriores de Trump».

Las autoridades estadounidenses fundamentaron la orden en la Sección 338 de la Ley de Comercio de 1930.

Dicha legislación otorga facultades ejecutivas amplias para imponer gravámenes a naciones consideradas discriminatorias.

Un vocero gubernamental confirmó: «Trump firmó tres proclamas para poner en marcha los aranceles».

Excepciones del cobro e impacto socioeconómico

La medida fiscal excluyó del gravamen a los recursos energéticos, la potasa y los minerales críticos.

Sin embargo, afecta directamente a manufacturas amparadas anteriormente dentro del marco del T-MEC.

Las tensiones recientes surgen tras la expiración formal de los compromisos previos del acuerdo trinacional.

Analistas advierten graves distorsiones logísticas con presiones al alza en los índices inflacionarios internacionales.

Las relaciones bilaterales enfrentan momentos de tensión por represalias adoptadas durante ciclos de negociación previa.

Las nuevas tarifas imponen trabas severas a cadenas productivas integradas en la región norteamericana.

El día de hoy, el presidente Donald J. Trump firmó tres proclamaciones de conformidad con la Sección 338 de la Ley de Aranceles de 1930 para imponer aranceles adicionales del 50% a ciertos bienes de Canadá en respuesta al trato discriminatorio de Canadá hacia los productos estadounidenses. Al hacerlo, el presidente Trump está compensando la carga y la desventaja sobre el comercio de EE. UU. derivadas del trato discriminatorio de Canadá hacia el comercio estadounidense, equiparando las condiciones para exportaciones estadounidenses cruciales: automóviles, alcohol y productos lácteos.

Tensiones ambientales e investigaciones regulatorias adicionales

El Ejecutivo estadounidense ordenó revisar posibles repercusiones por los incendios forestales canadienses en territorio vecino.

La administración investiga si la contaminación ambiental cruzada justifica la imposición de tarifas adicionales.

Las autoridades norteamericanas buscan sancionar los efectos nocivos registrados en la calidad del aire local.

Legisladores demócratas impulsaron iniciativas legislativas orientadas a frenar el uso de dicha normativa arancelaria.

Sectores de la oposición argumentan que estas políticas impositivas desestabilizan los mercados continentales.

Las discusiones comerciales podrían extenderse de manera indefinida durante las próximas reuniones bilaterales.