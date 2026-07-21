Fiscalía Investiga Caso Ruffo por Fraude e Importación Ilegal

La Fiscalía General de la República investiga al exgobernador Ernesto Ruffo por contrabando de combustible y fraude fiscal millonario

Regeneración, 20 de julio de 2026.– La Fiscalía General de la República mantiene una indagatoria activa contra la empresa Ingemar.

Dicha compañía está vinculada directamente al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró: «Es importación ilegal porque reporta menos volumen y declara que trae otro producto que no paga IEPS».

Las anomalías se detectaron tras el hallazgo de unidades de carga dejadas en Coahuila.

El modus operandi consistía en falsear reportes de volumen e ingresos ante aduanas.

Sheinbaum Pardo enfatizó: «eso es fraude al fisco», al referirse a la evasión del tributo correspondiente.

Red de operación y daño patrimonial

Los cálculos judiciales iniciales estiman una afectación financiera severa para las arcas públicas.

La afectación a la Hacienda Pública podría superar los 4 mil 500 millones de pesos.

Sheinbaum Pardo agregó: «se dan cuenta, tanto Aduanas como las autoridades de seguridad del Gobierno de México».

Las pesquisas abarcan la cadena completa de distribución y venta final en estaciones.

La vigilancia coordinada entre dependencias federales permitió identificar los mecanismos delictivos empleados.

Sheinbaum Pardo precisó: «la empresa que los importa es Ingemar, o sea, no tiene… es directo».

Revisión de amparos del Poder Judicial

La firma había perdido sus derechos de importación durante el mandato anterior.

Sin embargo, un fallo judicial le devolvió las facultades operativas a la compañía.

Sheinbaum Pardo indicó: «se le quitó el permiso y fue un amparo el mecanismo a través del cual se lo regresaron».

El Gobierno Federal analiza el comportamiento de los impartidores de justicia en estos procesos.

La restructuración normativa de Pemex busca cerrar el paso a esquemas de contrabando.

Sheinbaum Pardo puntualizó: «la reforma energética del 2013 abrió la posibilidad de importar derivados del petróleo a los privados».