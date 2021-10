Un enfermero fue condenado a muerte tras asesinar a cuatro pacientes inyectándoles aire en lugar de sus medicamentos

El enfermero realizó dicho procedimiento para enfermar más a los pacientes

Regeneración, 28 de octubre de 2021. Un enfermero asesinó a cuatro pacientes al inyectarles aire en las arterias después de una cirugía de corazón.

El caso provocó que el enfermero fuera llevado a juicio por los cargos de homicidio, situación que concluyó con la pena de muerte.

Esto ocurrió en Texas, Estados Unidos, donde un enfermero identificado como William George Davis, de 37 años, confesó haber inyectado aire en los pacientes a propósito.

Según información de CBS19, el declarado culpable mató a los pacientes John Lafferty, Ronald Clark, Christopher Greenaway y Joseph Kalina.

El jurado encontró que William George Davis asesinó a los cuatro pacientes del Christus Trinity Mother Frances Louis and Peaches Owen Heart Hospital.

Durante una llamada del enfermero con su esposa, él comentó que estaban pasando por terribles problemas económicos.

Por lo anterior, aseguró que encontraría formas de hacer que los pacientes se quedaran más tiempo internados en el hospital.

Como resultado, William George Davis decidió inyectar aire en los pacientes, para lastimarlos y que permanecieran enfermos en el nosocomio.

Con dichas medidas, el enfermero se quedaría a trabajar más horas para poder generar más ingresos económicos.

Los expertos que investigaron el caso encontraron que las víctimas que recibieron aire inyectado mostraron señales del mismo en el cerebro, lo cual provocó daños irreversibles.

Entre otras evidencias se presentó un video dónde se observó que el enfermero fue el último en estar con uno de los pacientes antes de su muerte.

Asimismo, un médico detalló que el aire inyectado en las víctimas causó atrofia cerebral y muerte, por lo que consideró este caso como uno de los más impactantes.

Finalmente, descartaron que los cuatro asesinatos se trataran de dificultades post operatorias, debido a que todos ya estaban en etapa de recuperación.

Air Injections: Texas Nurse Convicted of Killing Four

William George Davis has been convicted of capital murder in the deaths of four patients, after prosecutors say he injected them with air following heart surgeries, one instance seen on CCTV. pic.twitter.com/1WEkhDLvtk

— *Stang (@Zieleds) October 22, 2021