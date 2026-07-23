Estado de México: Cifra Histórica con Baja de Homicidios

La presidenta Claudia Sheinbaum reportó una disminución histórica del 58 % en homicidios dolosos en el Estado de México durante 2026

Regeneración, 22 de julio de 2026.– El Gobierno Federal presentó avances significativos en materia de pacificación para el Estado de México.

Las autoridades reportaron un histórico descenso del cincuenta y ocho por ciento en la incidencia de homicidios dolosos.

Este resultado positivo se atribuye directamente a la implementación oportuna del Plan Integral del Oriente.

Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria nacional destacó los avances logrados mediante la estrategia integral.

Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que «es el año con menos homicidios desde hace 19 años, es una cifra histórica».

Las métricas oficiales muestran una caída de seis punto seis a dos punto ocho casos diarios en junio.

De manera paralela, la coordinación interinstitucional permitió reducir notablemente otros delitos de alta gravedad social.

El promedio de robo de vehículos registró una disminución superior al cincuenta por ciento en el último periodo.

La consolidación del Mando Unificado ha sido determinante para contener los índices delictivos en las zonas prioritarias.

Por otro lado, la administración federal enfatizó que la tranquilidad ciudadana requiere garantizar el acceso pleno a derechos básicos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que «el bienestar tiene que ver con vivir tranquilos, que disminuyan los delitos al máximo».

Bajo esta visión, la pacificación del territorio se coordina estrechamente con esquemas de desarrollo y programas sociales.

Resultados operativos y contención del crimen organizado

Los órganos del Gabinete de Seguridad mostraron avances contundentes en el combate a las estructuras delictivas.

La secretaria Marcela Figueroa Franco detalló que «respecto a los delitos de alto impacto se registra una reducción del 40 por ciento».

Esta tendencia favorable posiciona a dos mil veintiséis como el año con menor incidencia desde dos mil quince.

En materia de intervenciones directas, las fuerzas de seguridad ejecutaron operativos coordinados en toda la entidad mexiquense.

Al respecto, Omar García Harfuch informó que «han sido detenidas 3 mil 300 personas por delitos de alto impacto».

Asimismo, las autoridades lograron asegurar cientos de armas de fuego y más de mil trescientos kilos de drogas.

Por su parte, la Operación Enjambre desarticuló complejas redes criminales mediante detenciones estratégicas de generadores de violencia.

Dicha acción operativa permitió la captura de sesenta personas e impulsó sentencias condenatorias contra servidores públicos corruptos.

Con este despliegue permanente, el gobierno busca erradicar la impunidad en los municipios con mayor vulnerabilidad social.

Adicionalmente, las instituciones de procuración de justicia mantienen un monitoreo constante sobre las regiones de alta densidad urbana.

Los operativos conjuntos entre las fuerzas federales y locales fortalecen la presencia policial en los corredores viales clave.

De esta manera, se consolida una contención efectiva contra los grupos dedicados al crimen organizado.

Prevención comunitaria y coordinación institucional permanente

La estrategia gubernamental refuerza el eje preventivo para transformar de raíz el entorno social en los municipios.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez señaló que «se constituye una Mesa de Paz estatal que ha sesionado en 440 ocasiones».

A estas reuniones de trabajo se suman miles de sesiones regionales dedicadas a coordinar acciones específicas de seguridad.

Por intermedio de programas comunitarios, las autoridades motivaron la participación ciudadana en cientos de jornadas por la paz.

Más de cuatrocientos mil jóvenes participaron activamente en actividades de reintegración social y eventos culturales preventivos.

Paralelamente, el plan de desarme voluntario retiró miles de armas de fuego en cincuenta y cuatro municipios mexiquenses.

Por su parte, el gobierno del estado reafirmó su compromiso de mantener una alineación plena con el Ejecutivo Federal.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez agradeció «el apoyo en educación, infraestructura, Programas y Becas para el Bienestar».

Esta colaboración continua fortalece la presencia de las Fuerzas Armadas para garantizar la tranquilidad ciudadana.

Finalmente, la integración de esfuerzos institucionales permite consolidar un esquema de desarrollo integral a largo plazo.

La presencia permanente de personal capacitado mejora la capacidad de respuesta oportuna ante denuncias en el territorio.

Las autoridades mantendrán el trabajo diario para asegurar la paz de más de diecisiete millones de habitantes.