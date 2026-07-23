Sheinbaum: Histórica Cifra en Obras Estratégicas para el Edomex

La presidenta anunció inversión histórica en el Estado de México centrada en movilidad, agua, infraestructura educativa y servicios médicos

Regeneración, 22 de julio de 2026.– El Gobierno de México destinó una cifra histórica de recursos financieros para transformar el desarrollo del Estado de México.

Esta estrategia contempla una asignación presupuestal de ciento once mil millones de pesos dirigida a sectores fundamentales.

La iniciativa concentra sus esfuerzos principales en diez municipios vulnerables localizados estratégicamente en la región oriental mexiquense.

Por su parte, las autoridades justificaron la prioridad territorial asignada a este megaproyecto durante la conferencia matutina presidencial.

Al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que «decidimos hacer este proyecto, porque es una zona, quizás, la zona más densamente poblada de todo el país».

Las intervenciones abarcan tareas en educación, servicios de salud, infraestructura vial y redes de distribución hídrica.

Adicionalmente, estos fondos extraordinarios complementan los apoyos directos otorgados a través de los diversos Programas para el Bienestar.

La aportación social anual mediante dichos esquemas de auxilio equivale a noventa y cinco mil millones de pesos adicionales.

De este modo, la federación consolida un esquema integral de desarrollo social para la entidad más poblada.

Por otra parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ejecuta múltiples obras operativas de pavimentación y conectividad.

Las cuadrillas gubernamentales han intervenido cientos de miles de metros cuadrados mediante equipos especializados de conservación vial.

Asimismo, el plan sexenal prevé la construcción progresiva de veinte puentes vehiculares y la edificación de centros comunitarios.

Conferencia de prensa matutina desde Toluca, Estado de México. Miércoles 22 de julio 2026https://t.co/hTb14H8T6D — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 22, 2026

Proyectos de movilidad masiva e infraestructura hídrica regional

El plan de modernización vial impulsa la edificación de nuevas alternativas de transporte de pasajeros rápido e interurbano.

Las autoridades iniciaron la construcción del Trolebús Ixtapaluca mediante viaductos elevados e infraestructura de estaciones terminales.

En ese sentido, Jesús Antonio Esteva Medina destacó que «en 2026 se destinarán 33 mil 663 mdp y en el sexenio serán en total 76 mil 400 mdp».

Consecuentemente, los proyectos ferroviarios interurbanos recibirán montos significativos de capital para conectar de forma rápida diversas regiones.

Las líneas de trenes de pasajeros hacia Querétaro y Pachuca absorben inversiones combinadas muy superiores a los sesenta mil millones.

Paralelamente, el gobierno construye cientos de senderos seguros dotados de iluminación eficiente para beneficio directo de los peatones.

Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua ejecuta obras estratégicas para garantizar el suministro adecuado del recurso hídrico.

La inversión acumulada en materia hídrica alcanza la suma de veintitrés mil trescientos diecisiete millones de pesos mexicanos.

Entre las obras principales destaca la construcción formal de la Planta Potabilizadora ubicada en el estratégico Lago de Guadalupe.

De manera simultánea, el organismo federal desarrolla infraestructura para aprovechar el agua pluvial captada en la Laguna de Zumpango.

Efraín Morales López confirmó que «5 mil 377 mdp para las obras del Plan Integral del Oriente del Estado de México de las que 96 ya fueron concluidas».

Dichas acciones buscan resolver de manera definitiva las históricas carencias de agua potable en la zona metropolitana.

Ampliación de infraestructura médica y fortalecimiento educativo

El sector salud nacional fortalece su presencia en el territorio mexiquense mediante la construcción de instalaciones médicas de vanguardia.

El proyecto prevé la edificación de tres hospitales generales y nuevas Unidades Médicas Familiares de atención continua.

Estas unidades ofrecerán servicios urgentes permanentes, diversas especialidades, estudios detallados de diagnóstico por imagen y áreas dedicadas a salud mental.

En relación con la atención infantil, el Instituto Mexicano del Seguro Social edificará recintos especializados dedicados al cuidado integral.

Zoé Robledo Aburto detalló que «en septiembre inicia la construcción de cuatro Centros de Educación y Cuidado Infantil».

Además, las dependencias sanitarias contrataron más de mil profesionales capacitados para reforzar los centros asistenciales de la entidad.

Hoy, en la #MañaneraDelPueblo, presentamos los avances del @Tu_IMSS en el Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, una estrategia impulsada por la presidenta @Claudiashein para fortalecer la atención médica en beneficio de millones de mexiquenses. 💚



Entre las… pic.twitter.com/z7njIUi4a7 — Zoé Robledo (@zoerobledo) July 22, 2026

Por consiguiente, los sistemas de salud pública han distribuido millones de medicamentos mediante esquemas eficientes de reparto directo.

Las obras avanzan a ritmo sostenido en el Centro de Medicina Familiar Naucalpan y el Centro de Salud Texcoco.

Del mismo modo, el programa social La Clínica es Nuestra permitió rehabilitar casi doscientos centros comunitarios de salud.

Finalmente, el sector educativo experimenta un crecimiento notable mediante la edificación de nuevos planteles de nivel bachillerato.

Las autoridades concluyeron seis planteles educativos y avanzan en la construcción de tres instalaciones de educación media superior.

Esta oferta escolar ampliada garantiza oportunidades de aprendizaje dignas para miles de jóvenes residentes en el Estado de México.