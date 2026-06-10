Estados Unidos Niega Permiso de Entrada a Durazo y Villarreal

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. desmintió la entrega de un permiso migratorio humanitario a gobernadores mexicanos.

Regeneración, 9 de junio de 2026.– El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense rechazó otorgar un permiso de entrada especial a dos gobernadores mexicanos.

Los mandatarios señalados en los reportes son Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, del estado de Tamaulipas.

La aclaración institucional ocurre tras diversos reportes de prensa que afirmaban la supuesta revocación de sus visados.

Un portavoz oficial aclaró de forma contundente la situación de los dos políticos mediante un correo electrónico.

Por esta razón, la dependencia norteamericana procedió a revisar exhaustivamente los registros internos de sus principales agencias oficiales.

“Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villareal Anaya no han sido beneficiados”, indicó textualmente la oficina gubernamental estadounidense.

El beneficio migratorio denominado parole funciona como un perdón provisional a la deportación para ciudadanos de origen extranjero.

De este modo, la administración del presidente Donald Trump descarta concesiones especiales vigentes para los gobernadores.

Funcionamiento del parole y su relevancia institucional

El permiso por beneficio público significativo es un instrumento discrecional utilizado exclusivamente bajo estrictas condiciones gubernamentales.

Este estatus legal permite el ingreso o la estancia temporal de extranjeros sin la necesidad de una visa.

La condición indispensable es que la presencia del individuo brinde aportes reales a la seguridad del país norteamericano.

Solamente tres oficinas del Departamento de Seguridad Nacional tienen la facultad jurídica de autorizar este documento especial.

Como consecuencia de este marco normativo, la confirmación oficial adquiere un peso muy relevante en la agenda binacional.

El proceso de verificación requirió que las autoridades consultaran directamente los sistemas de control de aduanas y fronteras.

Las agencias revisaron de manera minuciosa los expedientes adjuntos antes de emitir la postura definitiva a los medios.

Por ende, los resultados descartan que los mandatarios estatales cuenten con este esquema de protección legal en el extranjero.

Revocación constante de visados e investigaciones en curso

Por su parte, el Departamento de Estado de la Unión Americana explicó la naturaleza del control consular.

El organismo diplomático realiza evaluaciones de antecedentes de forma permanente a los ciudadanos que solicitan ingresar a su país.

Los oficiales consulares pueden retirar el visado vigente si descubren información nueva desfavorable o riesgos graves a la seguridad.

“La verificación de antecedentes es un proceso continuo”, indicó un portavoz de la citada dependencia federal estadounidense.

De este modo, los polémicos casos de Sonora y Tamaulipas avivan el debate sobre la corrupción política mexicana.

La administración de Washington ha incrementado notablemente la presión legal contra los grupos criminales que operan en México.

La fiscalía estadounidense ha presentado cargos formales contra unos diez exfuncionarios y políticos de la República Mexicana.