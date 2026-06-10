Muro Fronterizo de Trump será concluido a finales de 2027

Estados Unidos prevé terminar el muro fronterizo con México en 2027. La obra incluye alta tecnología de vigilancia electrónica

Regeneración, 9 de junio de 2026.– El gobierno de Estados Unidos estima terminar la edificación de la valla fronteriza a finales del año 2027.

Esta megaobra de infraestructura representa una de las promesas de campaña más emblemáticas del presidente republicano Donald Trump.

Por esta razón, las agencias de seguridad norteamericanas aceleran los trabajos de edificación en la región limítrofe con México.

La estructura metálica reforzada abarcará desde San Diego hasta la costa del Golfo de México de manera casi continua.

Como consecuencia de esta estrategia, el plan binacional sumará herramientas tecnológicas avanzadas para blindar por completo la zona divisoria.

Las autoridades fronterizas integrarán modernos sistemas de monitoreo digital para complementar los tramos construidos de la barrera de acero.

El titular de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ofreció detalles relevantes sobre el avance técnico del proyecto.

“Esa muralla de vigas de metal reforzado será reforzada por medidas de vigilancia electrónica”, declaró el funcionario Rodney Scott.

Avances de la edificación frente a los conflictos internos

A pesar de las severas divisiones políticas en el Congreso, los recursos financieros asignados continúan fluyendo hacia la frontera.

La oposición del partido demócrata intentó frenar las operaciones presupuestales de las agencias de control migratorio de manera reiterada.

El ala opositora utilizó las recientes protestas ciudadanas en ciudades importantes para presionar por cambios en la política migratoria.

Sin embargo, los desencuentros de carácter legislativo no afectaron el desarrollo cronológico de los frentes de trabajo activos.

En este sentido, la dirección general del organismo aduanero ratificó de forma contundente el cumplimiento riguroso de las metas.

El encargado de la vigilancia fronteriza estadounidense garantizó la entrega total de la infraestructura básica según los planes estipulados.

“La barrera fronteriza básica estará lista hacia finales de 2027, en todas partes”, puntualizó con firmeza el directivo Rodney Scott.

De este modo, la administración central descarta cualquier retraso significativo provocado por las movilizaciones de los grupos políticos opositores.

Ritmo de la construcción y excepciones geográficas del proyecto

Los reportes técnicos mensuales demuestran una velocidad de ejecución sin precedentes en la edificación de esta polémica barrera.

Las cuadrillas de ingenieros civiles e industriales consiguen avanzar un promedio aproximado de diez kilómetros lineales de estructura por jornada.

El proyecto acumula cientos de kilómetros levantados desde el arranque formal de los trabajos de la actual gestión federal estadounidense.

Por consiguiente, los contratistas reportan ahorros financieros importantes y un desarrollo operativo muy superior a las expectativas oficiales.

Por otro lado, la planeación táctica contempla ciertas excepciones territoriales muy específicas debido a las condiciones del suelo.

El gobierno norteamericano decidió prescindir de las estructuras de metal en áreas agrestes pertenecientes a reservas y parques naturales.

“Los únicos lugares donde no estamos erigiendo la muralla es donde hemos decidido de forma consciente que no lo necesitamos”, aclaró Rodney Scott.

La zona del Río Bravo contará con barreras físicas adaptadas a las difíciles características del caudaloso cuerpo de agua