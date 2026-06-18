Estados Unidos traslada a inmigrantes fuera de Alligator Alcatraz

Alligator Alcatraz, cerca de los humedales Everglades, preocupa por los derechos humanos y origina acciones legales al respecto

Regeneración, 18 de junio 2026– La administración del presidente estadounidense Donald Trump comunicó que los inmigrantes que estaban detenidos en Alligator Alcatraz, Florida, han sido reubicados fuera del centro, lo que efectivamente pone fin a estas instalaciones polémicas.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hizo el anuncio el miércoles, indicando que todas las personas que se encontraban en el centro estatal fueron desplazadas.

Esta decisión se tomó ante el inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico.

“Por la seguridad de los detenidos inmigrantes ilegales, los trasladamos a otros centros”, afirmó Lauren Bis, la portavoz del departamento, a la agencia AP.

No proporcionó detalles sobre cuántos individuos fueron reubicados ni adónde fueron llevados.

Declaración

Su declaración tampoco aclaró si el centro de detención fue cerrado de forma definitiva, aunque los rumores sobre su posible cierre habían crecido en los últimos meses.

Varios funcionarios informaron al New York Times que mantener las instalaciones resultaba demasiado caro.

El centro ha sido objeto de un examen exhaustivo desde su anuncio hace cerca de un año, el 19 de junio de 2025.

“Si la gente sale, no les espera mucho más que caimanes y pitones. No tienen adónde ir. No tienen dónde esconderse”, comentó el fiscal general de Florida, James Uthmeier.

Controversia

Sin embargo, este centro de detención, que se localiza en un antiguo aeropuerto, generó controversias casi de inmediato después de comenzar sus operaciones.

Los líderes indígenas de las naciones Miccosukee y Seminole se opusieron a su construcción pues consideraban que perjudicaba sus hogares y lugares sagrados en los cercanos Everglades.

“Trasladar a las personas de este cruel centro es un paso importante, pero no borra el daño que ya se ha causado”, expresó Amy Godshall.

Godshall es una abogada de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU).

Demanda

Ella ayudó a encabezar una demanda contra el estado y el gobierno federal, argumentando la falta de acceso a servicios legales en Alligator Alcatraz.

La demanda sostenía que la ubicación aislada del centro de detención era parte de una estrategia para desconectar a los detenidos de los recursos necesarios.

“Los gobiernos estatal y federal deben clausurar permanentemente este centro y comprometerse a no volver a detener a nadie allí”, afirmó Godshall.