Lula a Trump: “Manténgase al margen” de la elección en Brasil

Lula lanzó una advertencia después de que Trump comentara que Brasil se ha vuelto “un poco duro” y “políticamente peligroso”

Regeneración, 18 de junio 2026– Después de un tiempo de relaciones cordiales y esfuerzos por suavizar los conflictos, Donald Trump y Luiz Inácio Lula Da Silva están a punto de regresar a los conflictos, con las elecciones brasileñas como escenario.

Tensión

El comentario que provocó la tensión fue el de Trump sobre la condena dictada el 16 de junio al exlegislador Eduardo Bolsonaro.

El Tribunal Supremo lo sentenció a cuatro años de prisión por intentar influir en el juicio en contra de su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro.

Al ser preguntado sobre la condena, Trump mencionó que Brasil se ha tornado «un poco duro» y «políticamente peligroso».

«Juegan bastante duro, pero nadie juega más duro que Estados Unidos», comentó el magnate.

Respuesta

La respuesta de Lula no tardó en llegar. «Creo que (Trump) conoce poco Brasil… si lo conoce (es) por la relación con la familia Bolsonaro», expresó Lula desde Ginebra.

Lula da Silva pidió a Trump que se «mantenga al margen» de las elecciones en su país, que son un asunto exclusivo de Brasil.

Este cruce de palabras ocurrió un día después de que el Tribunal Supremo sentenciara a Eduardo Bolsonaro a cuatro años de cárcel bajo un régimen semiabierto por coacción a la Justicia.

A inicios de este mes, Trump había amenazado con imponer aranceles del 25% a productos brasileños, acusando “prácticas comerciales irrazonables”.

Política interna

El Gobierno de Lula ha relacionado esta nueva ronda de amenazas con “cuestiones de política interna”.

En un comunicado, denunciaron que el país está siendo “saboteado por meros asuntos electorales y familiares”.

Esto hacía alusión a la reciente visita de Eduardo y su hermano Flávio Bolsonaro a Washington, siendo Flávio un rival clave de Lula en las elecciones de octubre.

Residencia

Eduardo Bolsonaro ha estado residenciado en Estados Unidos desde febrero de 2025.

Durante ese tiempo, ha establecido vínculos con sectores de la extrema derecha estadounidense y ha cultivado una relación cercana con Trump.