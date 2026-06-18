Batucada LGBTTTIQ+: Inclusión en PILARES

El programa Diálogos PILARES celebró la diversidad sexual con música, arte y debates sobre la construcción de entornos comunitarios seguros

Regeneración, 17 de junio de 2026.– El centro cultural Carlos Monsiváis albergó una nueva edición del programa Diálogos PILARES durante la tarde de este miércoles.

Este encuentro conmemoró el mes de la diversidad sexual mediante una presentación musical y un debate ciudadano muy activo.

Los músicos invitados presentaron un ensamble enfocado en fomentar la libre participación colectiva de los ciudadanos.

La Batucada LGBTTTIQ+ busca la apropiación del espacio público a través de ritmos e identidad comunitaria en las colonias.

Por su parte, el funcionario Mario Zaragoza Ramírez dirigió este conversatorio número 115 en representación de las autoridades institucionales.

El coordinador de Comunicación Comunitaria celebró la asistencia de los vecinos y promovió un diálogo horizontal con los ponentes.

El debate actual avanzó hacia las asignaturas pendientes sobre derechos individuales en los diferentes entornos urbanos de la capital.

“No podemos olvidar que derechos asegurados no son derechos ganados. Debemos seguir luchando”, afirmó con determinación Daryl Guadarrama.

🏳️‍🌈🥁 ¡Haz que tu orgullo se escuche fuerte y claro junto a la Batucada Diversa de #PILARES! ❤️🧡💛💚💙💜

En el marco del Mes del Orgullo, vívelo desde la música, la comunidad y la celebración colectiva, en un espacio donde el ritmo, la creatividad y la diversidad se encuentran.… pic.twitter.com/e7j4wP6Vi4 — PILARES CDMX (@CdmxPilares) June 11, 2026

Arte como herramienta inclusiva

En consonancia con lo anterior, los colectivos musicales coincidieron en la urgencia de ocupar zonas urbanas antes restringidas.

Las expresiones culturales sirven para visibilizar las demandas históricas de las minorías en un entorno social constructivo.

“Antes no éramos bienvenidos”, aseguró el profesor Israel Celedonio al recordar las dificultades pasadas de la población diversa.

El director coral defendió el uso de la enseñanza musical como un canal libre de etiquetas sociales para todos.

Bajo esta misma perspectiva pedagógica, los talleristas compartieron sus experiencias exitosas dentro de las aulas de formación artística.

Las disciplinas creativas funcionan como un motor efectivo de visibilización para realidades tradicionalmente olvidadas por las mayorías.

“El arte es un motor de visibilización de diferentes realidades. Nosotros lo notamos ya que trabajamos con todo tipo de población”, sostuvo Celedonio.

Estas actividades demuestran que la formación musical carece de género y promueve la empatía en los sectores vulnerables.

Construcción de espacios seguros

Más allá de la teoría educativa, el proyecto busca edificar entornos de confianza para el desarrollo de la juventud. Los docentes asumen un compromiso social profundo que supera la simple instrucción técnica dentro de los salones de clase.

Misael Espinoza busca consolidar espacios completamente seguros donde los alumnos se expresen con entera libertad y sin miedos.

Este enfoque integral permite que las personas encuentren refugio y solidaridad al integrarse a los talleres comunitarios.

Como consecuencia de esta visión integradora, el programa institucional reafirma su fuerte compromiso con el respeto a las minorías.

“Por eso me gusta PILARES, porque te permite entender que la lucha es de todos”, declaró firmemente el tallerista Espinoza.

El director del coro concluyó que la intolerancia es el elemento que más daña al tejido de nuestra sociedad moderna.

Finalmente, el Gobierno de la Ciudad de México, liderado por Clara Brugada Molina, incentiva estas acciones de inclusión permanentemente.