Esteban Moctezuma: Embajador de México ante la Unión Europea

La Comisión Permanente aprueba el nombramiento de Esteban Moctezuma como embajador ante la UE en medio de tensiones comerciales

Regeneración, 1 de julio de 2026.– La Comisión Permanente del Congreso aprobó con gran celeridad el nuevo nombramiento diplomático de Esteban Moctezuma.

La votación cerró con 28 respaldos legislativos frente a ocho sufragios en contra de la oposición mexicana.

El nuevo embajador rindió protesta de inmediato para asumir sus funciones ante los países de la Unión Europea.

El debate legislativo se concentró con fuerza en las recientes complicaciones comerciales surgidas con la administración de Estados Unidos.

A raíz de este nombramiento, los bloques opositores cuestionaron la estrategia implementada durante su gestión en Washington.

Los reclamos surgieron debido a la negativa estadounidense para renovar por 16 años el Tratado de Libre Comercio.

Los legisladores mostraron honda preocupación por el nuevo esquema de revisiones anuales exigido por la Casa Blanca.

Este escenario adverso obligó a buscar alianzas comerciales alternativas para proteger el desarrollo de la planta productiva nacional.

Nueva visión del comercio global

En respuesta a las críticas, el diplomático argumentó que el entorno internacional vive transformaciones profundas y drásticas.

Esteban Moctezuma sostuvo: «lo que hizo el presidente Trump es un cambio muy importante en el paradigma de comercio internacional».

Según sus declaraciones ante las comisiones, estas modificaciones arancelarias están golpeando de forma directa a todas las naciones.

El funcionario rechazó tajantemente que las tensiones comerciales vigentes con el vecino país del norte tengan motivos personales.

Ligado a este análisis, el nuevo embajador propuso un acercamiento estratégico con el viejo continente para equilibrar la balanza.

Esteban Moctezuma agregó: «una de nuestras grandes oportunidades es acercarnos a Europa, que está viviendo esa misma situación».

La estrategia mexicana pretende diversificar las exportaciones nacionales hacia mercados con reglas estables pero sumamente complejas.

El nuevo representante impulsará seminarios sectoriales específicos para facilitar la llegada de capital extranjero al territorio mexicano.

Defensa de la soberanía económica

A pesar de la apertura hacia el bloque europeo, el funcionario aclaró cuáles son las prioridades geográficas prioritarias.

Esteban Moctezuma recalcó: «nuestra posición es norteamericana y nuestros intereses fundamentales son con los Estados Unidos».

El comercio binacional con el mercado norteamericano se mantiene como el motor principal de la economía de México.

El diplomático recordó la enorme capacidad de compra de nuestro país frente a las potencias del balompié mundial.

El bloque oficialista defendió la trayectoria del embajador para construir una relación económica mucho más ambiciosa.