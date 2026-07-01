Brugada: Protocolos por Festejos Mundialistas Funcionaron

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, defendió los operativos tras las celebraciones del Mundial y anunció mayor seguridad para el domingo

Regeneració, 1 de julio de 2026.– La jefa de Gobierno de la Ciudad de México defendió los operativos implementados durante las masivas celebraciones futbolísticas.

Clara Brugada afirmó que los protocolos establecidos funcionaron «en buena medida» ante la gigantesca oleada de personas en las calles.

La mandataria capitalina argumentó que sin estas acciones preventivas los saldos de la jornada habrían resultado mucho peores.

Un millón 400 mil aficionados salieron a festejar con euforia el histórico triunfo de la selección nacional de fútbol.

A pesar de los esfuerzos oficiales de contención, las aglomeraciones en los monumentos principales rebasaron las expectativas de las autoridades.

La funcionaria admitió que existen riesgos muy difíciles de gestionar en eventos de tal magnitud social.

Las zonas céntricas registraron una presión humana sin precedentes que puso a prueba la infraestructura urbana de la capital.

El gobierno local enfocó sus principales recursos operativos en el resguardo de las zonas con mayor acumulación de personas.

Refuerzo de seguridad y movilidad

Frente al previsible incremento de la afluencia para las próximas horas, las dependencias capitalinas reestructurarán sus estrategias de control.

Las autoridades locales anunciaron que se fortalecerán las medidas de protección civil, salud, seguridad pública y transporte.

Las nuevas disposiciones buscan garantizar el orden absoluto durante el último partido programado en el monumental Estadio Azteca.

La jefa de Gobierno presentará el plan detallado para evitar incidentes graves en las concentraciones del próximo domingo.

Como parte de esta estrategia de contención, la administración local insistirá en la dispersión de los puntos de reunión.

Clara Brugada señaló que se continuará promoviendo la descentralización de todos los festejos oficiales en la urbe.

Las autoridades buscan romper la tradición de acudir únicamente al emblemático monumento del Paseo de la Reforma.

Unas 820 mil personas se congregaron anoche en el Ángel de la Independencia desatendiendo las recomendaciones gubernamentales previas.

Investigaciones y llamado ciudadano

Paralelamente a los nuevos planes preventivos, las instituciones judiciales iniciaron los procesos correspondientes para esclarecer la violencia.

La Fiscalía General de Justicia capitalina ya abrió las carpetas de investigación sobre los trágicos acontecimientos de la madrugada.

Brugada informó que buscarán deslindar responsabilidades legales por el lamentable deceso de cuatro ciudadanos durante las celebraciones.

Los peritos ministeriales analizan los videos de las cámaras de vigilancia para identificar a los presuntos responsables.

En este doloroso contexto, el poder ejecutivo local emitió una fuerte recomendación directa a toda la población civil.

Clara Brugada expresó: «nuestra preocupación mayor fue el Ángel» y por ello se instrumentaron diversas alternativas de seguridad.

La gobernante exhortó a las familias a moderar el consumo de bebidas alcohólicas y actuar con total prudencia.

El éxito de los próximos operativos dependerá estrechamente de la responsabilidad compartida entre los ciudadanos y sus gobernantes.