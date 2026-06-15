Evento de cumpleaños de Trump baja aún más su aprobación

A pesar de que Trump esperaba una recepción cálida, su llegada fue motivo de abucheos, silbidos y aplausos, en partes iguales

Regeneración, 15 de junio 2026– Desde el año 2020, la parte sur de la Casa Blanca ha sido el escenario de una Convención Nacional Republicana, un evento antes de un asalto al Capitolio y, actualmente, una pelea de artes marciales mixtas para conmemorar el 80 cumpleaños del presidente Donald Trump.

Espectáculo

Trump abrió el jardín de la Casa Blanca a la liga deportiva de su amigo Dana White para un espectáculo en vivo que se iba a transmitir en la plataforma de su amigo David Ellison.

Una estructura arqueada con forma de pinza se elevaba sobre la famosa columnata de la residencia presidencial.

En lo que Trump definió en las redes sociales como uno de «los días más emocionantes en la historia de nuestra emblemática Casa Blanca».

Estuvieron presentes al menos nueve secretarios del Gabinete, junto a miembros de las fuerzas armadas en uniforme.

Mal recibido

El uso de la Casa Blanca para un evento deportivo violento patrocinado por cerveza light y criptomonedas fue muy mal recibido.

Con solo el 31 por ciento de apoyo entre los republicanos y un 11 por ciento entre los independientes en una encuesta de Reuters-Ipsos.

Los índices de valoración del presidente alcanzaron el nivel más bajo en un segundo mandato, según una reciente encuesta de NBC.

Aun en esta situación, donde Trump podría haber anticipado un recibimiento positivo, un silbido resonó entre los aplausos cuando hizo su aparición.

«Es una locura»

“He visto cosas surrealistas en mi vida, pero esto es lo más surrealista”, comentó el presentador de podcasts Joe Rogan en la transmisión oficial.

“No parece real. Nada parece real. Es una locura”.

El combate del domingo dio comienzo a la celebración del 250 aniversario del país, a celebrarse este verano en Washington D.C.

Unas horas antes del inicio del enfrentamiento, Trump anunció el cese de la guerra con Irán tras meses de falseadas promesas y cambios de plazos.

Acuerdo

Sin embargo, los detalles de este acuerdo se mantuvieron en secreto el domingo, mientras las negociaciones seguían antes de la firma oficial programada para el viernes.

La última vez que la administración proclamó un acuerdo para poner fin a los bombardeos y reabrir el estrecho de Ormuz, se cayó en pocos días.

Trump dedicó las primeras horas de su cumpleaños a trabajar en mantener el acuerdo después de un ataque israelí en el Líbano.

También vio Fox News, criticando una entrevista con el senador Jack Reed (demócrata por Rhode Island) y alabando la aparición de su exasesora Victoria Coates.