LeBarón, menonitas y empresas controlan el agua en Chihuahua

Martín Solís detalló el saqueo y uso de pozos ilegales que, en Chihuahua, dejan a miles de personas sin agua potable

Regeneración, 15 de junio 2026– Muchas de las fuentes de agua en el estado de Chihuahua están en poder de empresas, de la familia LeBarón y de la comunidad menonita, mientras que miles de personas sufren por la falta de agua potable en alrededor de 30 municipios, señala Martín Solís, exlíder del Barzón.

Acceso

Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) menciona que más de 68 mil personas de 31 municipios en la cuenca del Río Conchos no tienen acceso al agua.

Martín Solís Bustamante, exlíder del Barzón, comentó a La Jornada que la concentración de permisos de extracción es un problema en el estado.

Esto sucede porque extraen diez veces más agua de la que los acuíferos pueden reponer.

Destacó que esto explica por qué los pozos alcanzan profundidades de más de 600 metros, y conlleva un uso mucho mayor de energía para extraer el agua.

Pozos

El exdiputado federal y líder social Víctor Quintana Silveyra declaró a La Jornada que en Chihuahua hay un registro de 20 mil pozos ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Sin embargo, se estima que hay otros 6 mil pozos no registrados que operan de manera ilegal.

Solís Bustamante recordó que durante el gobierno de César Duarte Jáquez, el delegado de Conagua en Chihuahua era Alex LeBarón.

La delegada de la Secretaría del Medio Ambiente era su esposa, Brenda Ríos Prieto.

Le Barón, empresas y menonitas

La familia LeBarón no posee concesiones de agua, pero manejan diez pozos para cultivar más de 300 hectáreas en un acuífero que ha estado en veda desde 1954.

Además, señala que controlan 150 pozos adicionales en Galeana, en el acuífero Buenaventura.

Entre las empresas que tienen más concesiones de agua, señala a La Norteñita, que es el principal productor de manzana, Agroindustrias BVM, Grupo Bafar e Interceramic.

Respecto a la comunidad menonita, indicó que acaparan entre el 60 y 65% del agua subterránea para sus cultivos de algodón y maíz amarillo.

Saqueadores

Para él, Martín Solís, ellos son “los principales saqueadores del desierto chihuahuense».

También controlan el financiamiento para el apoyo que se recibe a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura en Chihuahua.