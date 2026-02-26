Suprema Corte revoca el amparo de García Cabeza de Vaca

Los ministros de la Corte acordaron que el juez excedió sus límites al evaluar las evidencias para proteger al exgobernador de Tamaulipas

Regeneración, 25 de febrero 2026– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló el amparo que favorecía a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, contra la orden de captura que pesa sobre él desde 2023 por delincuencia organizada y lavado de dinero.

⭕ Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, exgobernadores de Tamaulipas, ya pisaron la prisión, por lo que ahora surge la duda: ¿Francisco Cabeza de Vaca seguirá los mismos pasos?



Unanimidad

Con el apoyo unánime, los ministros respaldaron la propuesta de Lenia Batres para cancelar el amparo.

Además, acordaron que el juez Octavo de Distrito en Tamaulipas superó sus funciones al evaluar las pruebas que tomó en cuenta para proteger al exmandatario estatal.

No obstante, durante el debate, los otros ocho ministros criticaron los fundamentos de la ministra Batres.

Afirmaron que su propuesta de resolución no presentó un criterio de interpretación constitucional que pudiera aplicarse en otros casos.

Ministros

«La mayoría de los ministros de este Tribunal Pleno concluyó que el tema era significativo, relevante y de gran importancia.

Esto porque nos brindaba la oportunidad de definir el parámetro constitucional que, de acuerdo con los artículos 16 y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales…

…debería ser seguido para emitir una orden que limite la libertad personal durante la fase de investigación inicial.

Sin embargo, la propuesta presentada no establece ese estándar, ni desarrolla un criterio de aplicación general”, comentó el ministro Giovanni Figueroa.

Pruebas suficientes

“Lo que hace es verificar, según las circunstancias específicas de la persona quejosa, si hay pruebas suficientes en el caso concreto…

…que justifiquen la emisión de la orden de captura, realizando un análisis que, como se menciona en la misma propuesta de resolución, es inapropiado hacer en esta fase del proceso”.

Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel observó que, en su propuesta, Batres Guadarrama incurrió en el mismo error que criticó del juez que otorgó el amparo.

Tribunal de Control Constitucional

“Si se aprobara el proyecto tal como está, la Suprema Corte dejaría de actuar como un Tribunal de Control Constitucional.

Y más bien se convertiría en un órgano que sustituye a un juez que está legalmente designado para autorizar o rechazar la orden de aprehensión, que es el juez de control”, manifestó.

La Corte señala en octubre que el asunto podría generar un precedente relevante que tenga aplicación general sobre la emisión de órdenes de aprehensión.