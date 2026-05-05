Vinculado a Proceso por Multihomicidio de Familia en Azcapotzalco

Un juez dictó prisión preventiva contra Emiliano «N», presunto responsable del crimen contra cuatro personas en la colonia Nueva Santa María

Regeneración, 4 de mayo de 2026.– Un juez de control dictó vinculación a proceso contra Emiliano «N» por delitos graves en la Ciudad de México.

El imputado enfrenta cargos por homicidio, robo calificado y feminicidio tras los hechos violentos en la alcaldía Azcapotzalco.

Esta determinación legal surge tras el hallazgo de cuatro personas sin vida el martes pasado en la colonia citada.

La autoridad judicial analizó los elementos probatorios para confirmar que el proceso legal debe continuar con el sospechoso detenido.

En este sentido, «el juzgador calificó de legal la detención» del sujeto señalado por la Fiscalía capitalina recientemente.

La sesión judicial permitió validar el cumplimiento de una orden de aprehensión ejecutada en una entidad vecina anteriormente.

El magistrado consideró que existen indicios suficientes para procesar formalmente al hombre por este trágico suceso familiar.

Con esta resolución, la justicia busca esclarecer el fallecimiento de los integrantes de la conocida familia Cejudo hoy.

Captura y detalles del crimen

Por otra parte, la ubicación del presunto responsable se logró mediante un operativo especial en el Estado de México.

Emiliano «N» se encontraba acompañado por otros tres sujetos al momento de ser interceptado por los agentes policiales.

Estos individuos también podrían tener alguna relación directa o indirecta con los hechos ocurridos en la Nueva Santa María.

Las autoridades confirmaron que el detenido es el presunto autor material del ataque contra la familia de su novia.

De manera adicional, las indagatorias señalan que el imputado operaba presuntamente en actividades ilícitas relacionadas con el narcomenudeo.

Este vínculo criminal representa una de las principales líneas de investigación para entender el móvil del violento crimen.

La policía recolectó evidencias suficientes para situar al sospechoso en la escena del multihomicidio durante la semana pasada.

El caso ha generado una gran conmoción entre los residentes de la zona norte de la capital mexicana actualmente.

Medidas cautelares e investigación

En virtud de lo anterior, la autoridad impuso la medida de prisión preventiva justificada al ahora procesado legalmente.

El presunto homicida deberá permanecer recluido en las instalaciones del Reclusorio Oriente durante todo su juicio actual.

El «juez de control» también «fijó un plazo de cuatro meses» para concluir con la investigación complementaria necesaria.

Este tiempo permitirá a los peritos y fiscales profundizar en las pruebas científicas recolectadas en el domicilio familiar.

Consecuentemente, la defensa del acusado tendrá el mismo periodo para presentar argumentos que intenten desvirtuar las graves acusaciones.

La fiscalía enfocará sus esfuerzos en demostrar la culpabilidad de Emiliano «N» mediante testimonios y registros de vigilancia.

Se espera que este proceso judicial brinde justicia pronta a las víctimas del atroz ataque en la demarcación mencionada.

Mientras tanto, la vigilancia en la colonia Nueva Santa María se mantiene para garantizar la seguridad de los vecinos.