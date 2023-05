Falsa alarma sísmica, se sancionará responsables: Sheinbaum

"No voy a renunciar,aun tengo muchas cosas x cumplir en la CDMX"



"He crecido en las encuestas porque la gente quiere la continuidad de la 4T y me ubican en esa via, por mi trabajo en CDMX, por mi perfil académico y ser mujer, el pueblo quiere una Presidenta"



Claudia Sheinbaum pic.twitter.com/tPEMhmHcYi