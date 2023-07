Familia queda suspendida en Góndola de Teleférico de Torreón; se habían subido sin pagar

La familia conformada por un matrimonio y una niña pequeña, quedaron varados en una de las Góndolas del Teleférico de Torreón por poco más de una hora.

Regeneración Mx, 6 julio 2023 . Una familia quedó atrapada en una de las Góndolas del Teleférico de Torreón por un lapso aproximado de una hora hasta que, elementos de Protección Civil y del Heroico cuerpo de bomberos de Torreón, en Coahuila, acudieron a su rescate.

De acuerdo con lo dado a conocer por medios locales, la familia conformada por Brandon y Dayana, de 20 años y su hija de cuatro años, se dio cuenta de que no se trataba de una falla mecánica cuando transcurrió cerca de una hora y la Góndola no avanzaba.

Según narraciones de testigos, los jóvenes hicieron señas con la luz de su celular para alertar a los vecinos de las calles Cuarta y Quinta de la colonia Nueva Aurora sobre su presencia, hecho que ayudo a que los servicios de emergencias fueran llamados.

Tras aproximadamente una hora y media, los tres bajaron sin lesiones de ningún tipo y se retiraron del lugar, esto según información proporcionada por elementos de la policía municipal.

De igual manera, medios locales transmitieron el comunicado de Verónica Soto Díaz, quien es la directora del Teleférico de Torreón, donde señala que la familia aparentemente abordo en a estación Cerro a las 10:15 de la noche sin pagar boletos.

“Fueron a la aventura, no compraron boletos, el vigilante en turno no los vio pasar, entonces, sí se quedaron arriba poco más de una hora, porque ya que se dieron cuenta de que no se movía, llamaron a Protección Civil, se activó un código donde nos avisan a Teleférico, avisan a Cruz Roja”, informó Verónica Soto Díaz.