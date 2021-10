Regeneración 9 octubre 2021. En el octavo programa de MasterChef Celebrity los participantes actuaron como niños hasta que Laura Zapata ordenó molesta y entre gritos que dejarán de comportarse así.

Todo comenzó luego de que Tony Balardi fuera cuestionado sobre su infancia y confesó que siempre sintió que fue víctima de abusos por parte de las personas.

Balardi comenzó a recitar un poema al respecto de su situación y Paco Chacón decidió acompañarlo pero al comediante no le pareció.

Tras el comentario del comediante Laura muy molesta le devolvió el dulce que le había cambiado.

Ante dicha situación, Paco le pidió una disculpa lo que muchos consideraron innecesario.

Posteriormente en el reto de la eliminación se enfrentaron Laura Flores, la Bebeshita, Aida Cuevas, Aristeo y Stephanie Salas.

Finalmente la expulsada fue la Bebeshita y Laura Flores rompió en llanto.

«Si había que decidir entre Bebeshita o yo, me voy yo, ella es una mujer que quiere aprender, no es justo”, dijo Laura ante la eliminación.

La Bebeshita abandonó el reality entre lágrimas.

«No sé cocinar, pero me encanta y yo me manejo en la vida como ‘si no lo haces con amor, ¿para qué lo haces?’ y estando aquí me di cuenta que MasterChef te cambia la vida y que los quiero mucho”, comentó la influencer.