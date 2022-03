Fan del Querétaro salvó su ojo tras riña en estadio; agradece a médicos el milagro

Un aficionado del Querétaro que resultó herido tras la trifulca en el estadio La Corregidora salió bien de una cirugía que le permitió no perder un ojo

Regeneración, 10 de marzo de 2022. Los heridos que dejó la trifulca desatada en el estadio La Corregidora son uno de los temas de interés en redes sociales.

Como consecuencia, uno de los heridos que estuvo a punto de perder un ojo debido a los golpes que recibió durante la riña entre las barras del Atlas y Querétaro.

Este jueves, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó un comunicado para informar que un aficionado de 69 años identificado como Juan Manuel ‘N’.

De acuerdo con la información presentada por la institución de salud, el fan del Querétaro sufrió un fuerte golpe que le provocó estallamiento ocular, lo cual puso en riesgo la visión del afectado.

Sin embargo, tras ser diagnosticado e ingresado al quirófano donde fue intervenido por nueve especialistas, Juan Manuel pudo salir con una reconstrucción ocular.

«Fui al partido de los Gallos, y se armó una pelea y pues me pegaron en el ojo (…) nada más sentí el golpe y me caí, me raspé y me levanté (…) después nos atendieron ahí, un paramédico, de ahí me trasladaron a urgencias»