“Fanny” Alegría vence a Bermúdez y es tricampeona mundial

Estefany “Fanny” Alegría aseguró que cumpliría su anhelo y lo logró de manera impresionante, ganando por unanimidad

Regeneración, 15 de junio 2026– La mexicana Estefany «Fanny» Alegría dominó de principio a fin a la argentina Evelyn Bermúdez y le quitó los títulos minimosca de la OMB, AMB y FIB, acercándose así a una pelea por el campeonato indiscutido de la categoría.

Triunfo

Con una actuación formidable, la boxeadora de Jalisco se llevó el triunfo por decisión unánime con puntajes de 99-91, 99-91 y un contundente 100-90.

Un resultado que mostró lo que sucedió en el cuadrilátero durante los diez rounds de la pelea.

Alegría llegó a Orlando segura de que estaba ante la oportunidad más significativa de su carrera y desde el primer silbato lo demostró.

Sin titubear, avanzó hacia adelante, presionó a la campeona y lanzó combinaciones continuas que evitaron que Bermúdez lograra pelear a la distancia que tanto deseaba.

Intento

La argentina intentó contestar con contragolpes y golpes altos.

Pero la presión ejercida por la mexicana la llevó a aceptar intercambios en los que Alegría siempre tuvo las mejores respuestas.

Alegría golpeó repetidamente a la sudamericana, quien nunca encontró la manera de detener la intensidad de su rival.

Fanny llegó muy segura y con el transcurso de cada minuto aumentaba su ventaja gracias a su agresividad, cantidad de golpes y determinación.

Demostración

Bermúdez demostró el valor que la hizo ser una de las campeonas más admiradas de la categoría.

Respondió a los ataques de la mexicana, pero en cada intento de reaccionar encontró una respuesta inmediata de Alegría, quien mantuvo la iniciativa durante toda la velada.

No permitió sorpresas y culminó con una actuación casi perfecta.

Cuando sonó la campana final, no había duda sobre quién era la nueva reina de la división.

Victoria

La victoria no solo hizo a Fanny Alegría campeona unificada, sino que también la llevó a un escenario soñado.

Con tres cinturones en sus manos, ahora busca el cuarto título, el que tiene Lourdes “Pequeña Lulú” Juárez, del Consejo Mundial de Boxeo.