Fiscalía de Tabasco pide 154 años de cárcel a Hernán Bermúdez

Hernán ‘N’ fue jefe de la policía estatal en los mandatos de Adán Augusto López y Carlos Merino, hoy se le imputan varios delitos

Regeneración, 16 de junio 2026– La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco pidió una pena de 154 años de prisión contra Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel estatal, durante la audiencia intermedia que tuvo lugar este lunes.

Proceso penal

Este es solo uno de los procesos penales que enfrenta por los crímenes de secuestro agravado, extorsión agravada y asociación delictuosa.

En la audiencia, que forma parte de la etapa donde se presentan y aceptan pruebas, el Ministerio Público mostró 40 carpetas de investigación.

Esto se realizó para respaldar la acusación contra el exfuncionario, quien está señalado como un supuesto líder del grupo criminal llamado ‘La Barredora’.

Según la presentación hecha por la Fiscalía, por el delito de secuestro agravado se pidieron 100 años de cárcel.

Compensación

Además, se solicitó el pago de 16 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) como compensación por el daño causado.

Y una inhabilitación de 10 años para ocupar cargos en el servicio público.

Asimismo, por el delito de asociación delictuosa se indagó una pena de 24 años de prisión.

Mientras que por extorsión agravada la Fiscalía pidió una condena de 30 años de cárcel y el pago de 30 mil UMA.

Indemnización

La representación social también exigió una indemnización de 628 millones 725 mil pesos a favor de un empresario del sector de combustible que se dice que fue perjudicado.

Además de 32 mil pesos por atención y daños psicológicos derivados del secuestro.

La audiencia intermedia había sido programada en un inicio para el 1 de junio pasado.