Gavin Newsom: Trump Ordenó Investigación en su Contra

El gobernador de California denunció públicamente que Donald Trump ordenó al Departamento de Justicia investigarlo a él y a su esposa

Regeneración, 16 de junio de 2026.– El mandatario del estado de California Gavin Newsom lanzó una fuerte acusación pública contra el presidente de la nación.

El líder de afiliación demócrata afirmó formalmente que Donald Trump ordenó una investigación federal focalizada en su entorno familiar.

Dicha acción de fiscalización legal afecta de manera directa tanto al funcionario gubernamental como a su esposa.

Hasta el momento los motivos oficiales y la naturaleza jurídica de dicho procedimiento legal permanecen completamente ocultos.

Ante esta situación, el gobernador detalló los métodos operativos recientes implementados por parte de los cuerpos de seguridad.

Diversos agentes federales visitaron los hogares de antiguos colaboradores y amigos cercanos del político californiano durante los últimos días.

Los elementos policiacos solicitaron registros de actividades específicas sin tener indicios de alguna actividad ilícita previa en la entidad.

Los investigadores actúan «no porque hayan encontrado un delito, sino porque simplemente están tratando de encontrarlo», sentenció el mandatario local.

Today, my wife & I joined Donald Trump’s hit list. He has directed his Department of Justice to investigate us. They have not found a crime – they are simply trying to find one.



He isn't coming after me because of mean tweets, but because I am considering running for President.… pic.twitter.com/tVYk3WUvO8 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 15, 2026

Argumentos sobre la confrontación partidista

El jefe del ejecutivo estatal vinculó este suceso con la intensa rivalidad política que sostiene con el presidente republicano.

Newsom declaró abiertamente que los constantes señalamientos y críticas en las redes sociales no justifican estas acciones legales persecutorias.

«Donald Trump no me ataca solo por mis tuits ofensivos», manifestó el funcionario estatal durante su mensaje audiovisual.

«Me ataca porque estoy considerando postularme a la presidencia, porque odia que lo haya denunciado», precisó de forma contundente.

Por tales motivos, el gobernador demócrata externó su rechazo ante las medidas punitivas tomadas por la actual administración federal.

El líder calificó formalmente al mandatario nacional como un personaje político «corrupto» por utilizar las instituciones con fines netamente personales.

Newsom aseguró que este caso representa un claro ejemplo del uso selectivo del aparato de justicia del país norteamericano.

El político comparó la experiencia actual con los procesos legales ocurridos anteriormente contra el exdirector policial James Comey.

My office is demanding the Trump Administration release any and all records on the Trump DOJ’s politically motivated, baseless fishing expedition.



The American people deserve to know who ordered this abuse of power and how far it goes. pic.twitter.com/9zzT6DW1aX — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) June 16, 2026

Reacciones institucionales ante la acusación

Es importante destacar que la polémica generó un impacto inmediato dentro de los círculos políticos del territorio estadounidense.

El gobernador utilizó las plataformas digitales de comunicación para difundir un video con sus declaraciones y posicionamientos ideológicos puntuales.

Los señalamientos de Newsom buscan evidenciar un presunto abuso en las facultades de los organismos encargados de aplicar la ley.

La opinión pública nacional permanece atenta al desarrollo de las tensiones existentes entre la federación y el estado.

A pesar de la gravedad de los señalamientos, las oficinas centrales encargadas del orden institucional guardan silencio sobre el caso.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos no emitió respuestas oportunas ante los cuestionamientos de los medios.

Las agencias de información solicitaron una postura oficial sin obtener réplicas aclaratorias por parte de los voceros gubernamentales de Washington.