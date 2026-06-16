Morena pide anular las elecciones en 16 distritos de Coahuila

El partido comunicó que presentó recursos ante diversas autoridades, como la FGR, el INE y la UIF sobre la elección en Coahuila

Regeneración, 16 de junio 2026- Morena anunció que tomó acciones legales para desafiar los resultados de las elecciones en Coahuila y pedir una revisión completa de las supuestas irregularidades que, según ellos, comprometieron la legalidad y la equidad del proceso electoral.

Juicio electoral

El partido ha iniciado un juicio electoral en el que solicita que se anule la elección de las 16 diputaciones locales.

Argumentando que ha habido múltiples prácticas que, a su parecer, afectaron la voluntad del pueblo.

Entre las irregularidades que han denunciado se encuentran presuntos casos de compra y coerción del voto a través de códigos QR.

También han señalado la participación inapropiada de funcionarios públicos, propaganda difamatoria, uso electoral de programas sociales, así como actos de violencia e intimidación.

Denuncia

Se mencionan la violencia política de género, el exceso en los límites de gastos de campaña y problemas en 962 casillas, lo que representa el 22.6 por ciento del total instalado.

Adicionalmente, Morena notificó que ha hecho una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR).

Esto es por posibles delitos vinculados a la compra y coerción del voto, prácticas que aseguran se presentaron de manera común durante la jornada electoral.

Asimismo, el partido ha presentado una queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

Gastos de campaña

Esta queja es por un presunto exceso en los límites de gastos de campaña por parte de candidatos y candidatas del PRI.

Otra de las medidas que anunció fue una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El objetivo es que se investigue el origen de los fondos que supuestamente se utilizaron para la compra y coerción del voto mediante códigos QR.

Morena hizo un llamado a las autoridades electorales y de justicia para que examinen las pruebas entregadas y resuelvan los recursos de acuerdo con la ley.

Proteger el voto

El partido afirmó que seguirá promoviendo las acciones legales que considere necesarias para proteger el voto.

Además, reiteraron su demanda de que se asegure la veracidad de los resultados electorales en la región.