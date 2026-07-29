Fiscalía Indaga Red de Huachicol Fiscal Ligada a Ruffo Appel

Claudia Sheinbaum aclara que la investigación de la FGR contra Ruffo Appel es por huachicol fiscal y no por motivos políticos

Regeneración, 28 de julio de 2026.– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó de manera categórica que exista persecución política en contra de Ernesto Ruffo Appel.

La mandataria nacional aseguró que las indagatorias responden a un caso estrictamente penal a cargo de las autoridades mexicanas.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo descartó motivaciones ideológicas tras los comunicados emitidos por diversos exmandatarios de origen latinoamericano.

La investigación responde a hechos delictivos probados y no a posturas políticas de ningún grupo de oposición.

“No tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal”, afirmó categóricamente la mandataria mexicana.

El Gobierno Federal trabaja en coordinación con agencias internacionales para rastrear las operaciones de contrabando de hidrocarburos.

Adicionalmente, las autoridades colaboran de forma directa con el Departamento del Tesoro y la OFAC de Estados Unidos.

Esta estrecha cooperación binacional busca rastrear la triangulación financiera e identificar cuentas bancarias involucradas en el ilícito.

Operativo nacional detecta red de contrabando

El expediente penal inició tras el aseguramiento de 33 ferrotanques cargados con hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila.

A partir de este hallazgo, la Fiscalía General de la República logró reconstruir toda la cadena logística ilícita.

Las pesquisas permitieron ubicar puntos operativos clave en más de nueve entidades federativas de la República Mexicana.

La estructura delictiva alteraba la información aduanal para evitar el pago de impuestos correspondientes por el combustible.

“Es una red de contrabando de combustible”, detalló la titular del Ejecutivo durante la conferencia de prensa.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República ha aportado 96 datos de prueba ante el juez.

Los elementos probatorios integran dictámenes periciales químicos, fotografías técnicas, así como minuciosos peritajes de ingeniería mecánica y eléctrica.

Estos análisis corroboraron la importación ilegal de volúmenes de combustible superiores a los reportados en las aduanas.

Implicación empresarial y avance de detenciones

Las indagatorias identifican a Ruffo Appel como el principal socio accionista de la empresa importadora involucrada.

La compañía reportaba menor volumen de combustible importado o registraba sustancias distintas para evadir el fisco mexicano.

Posteriormente, el hidrocarburo ingresado ilegalmente se distribuía mediante tractocamiones pertenecientes a 17 empresas distintas del sector.

Las autoridades federales mantienen bajo investigación a 25 objetivos prioritarios vinculados formalmente con la red criminal.

“No es cualquier cosa. Es un tema criminal”, aseveró Claudia Sheinbaum Pardo ante los medios de comunicación.

La mandataria precisó que los involucrados tienen derecho a tramitar amparos dentro del marco legal vigente.

Sin embargo, las órdenes de aprehensión judicial derivan de un minucioso trabajo técnico de inteligencia e investigación.

El Gobierno Federal reiteró su compromiso de mantener cero impunidad en el combate al tráfico ininterrumpido de combustible.