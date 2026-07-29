Museo de Historia Natural: Semana de Ciencia y Naturaleza

La SEDEMA invita al Museo de Historia Natural del 28 de julio al 2 de agosto con talleres, charlas y Noche de Museos

Regeneración, 28 de julio de 2026.– La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México anunció una cartelera llena de divulgación científica para todo el público.

Las actividades se desarrollarán del 28 de julio al 2 de agosto en el Museo de Historia Natural.

Esta programación busca promover el aprendizaje interactivo sobre la conservación natural mediante talleres prácticos e innovadoras experiencias artísticas familiares.

Además, se busca acercar la cultura ambiental a la ciudadanía durante este periodo de descanso estival en la capital.

“Un verano sensacional” operará del 29 al 31 de julio con recorridos guiados educativos para los niños visitantes.

El miércoles 29 de julio iniciará la experiencia audiovisual llamada Pepa Flow Bio dentro del icónico Cárcamo de Dolores.

La actividad nocturna combinará fragmentos inspiradores del astrónomo Carl Sagan con música envolvente al aire libre de manera totalmente gratuita.

Los organizadores informaron que la cita iniciará puntualmente a las 19:00 horas para el disfrute de los asistentes inscritos.

Talleres creativos y divulgación sobre la prehistoria

El viernes 31 de julio la Biblioteca Xochiquétzal ofrecerá un taller temático llamado Festejando a Potter para fanáticos jóvenes.

Los participantes fabricarán y personalizarán sus propias varitas mágicas en un cupo estrictamente limitado a veinte personas por seguridad.

El sábado 1 de agosto continuará la oferta educativa con la charla demostrativa sobre la época prehistórica a mediodía.

El maestro Andrés Domínguez Vázquez explicará detalladamente los hábitos cotidianos y la supervivencia de los antiguos antepasados humanos.

El colectivo A POCO NO impartirá el taller Secretos ocultos en la arena de mar durante la jornada sabatina.

Posteriormente, la especialista Nataly Quiroz González dictará la conferencia Donde el mar florece: el universo de las macroalgas a las quince horas.

La ponente destacará la importancia ecológica que tienen estos organismos vivos dentro de los frágiles ecosistemas oceánicos de nuestro planeta.

Por su parte, el colectivo LAMAT abordará la reproducción asistida para salvar especies animales en grave peligro de extinción.

Fauna marina y facilidades de acceso general

El domingo 2 de agosto los asistentes participarán en la dinámica lúdica dedicada exclusivamente al imponente y majestuoso tiburón ballena.

Esta actividad familiar enseñará la trascendencia ecológica de dicho animal marino considerado un verdadero gigante ancestral de nuestras aguas continentales.

Todas las dinámicas sabatinas y dominicales están incluidas directamente con el boleto general de acceso al reciento museográfico capitalino.

Las autoridades recordaron que los horarios de atención al público en general permanecen abiertos durante todo el fin de semana.

“Las actividades están incluidas con el boleto de entrada”, confirmaron los voceros oficiales sobre la accesibilidad del recinto público.

El costo del boleto general es de 39 pesos, mientras estudiantes y maestros pagarán únicamente 19 pesos por persona.

Los adultos mayores con credencial vigente del INAPAM y personas con discapacidad registrada tendrán acceso totalmente gratuito a la sede.